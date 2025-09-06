×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:20, 6 сентября 2025

Очередь машин образовалась перед Крымским мостом

Очередь перед Крымским мостом на Кубани. 20 июля 2025 года. Фото: Крис https://t.me/KrymskiiMost/576744

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 71 автомобиля ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив, еще 273 машины стоят в очереди со стороны Крыма.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа движение машин по Крымскому мосту было остановлено на фоне угрозы ракетной опасности в Краснодарском крае. После отмены угрозы движение было возобновлено.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 71 автомобиль, сообщает в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту. "В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 273 транспортных средства. Время ожидания около часа", - говорится в публикации.

Согласно ежечасным сообщениям, с 19.00 мск 5 сентября до 07.00 мск 6 сентября очередей перед мостом не было, затем образовалась очередь из 36 машин в Краснодарском крае и 156 машин в Крыму.

Перед сканером на пункте досмотра со стороны Кубани образовался затор, а на ручной досмотр очередь автомобилей  небольшая, сообщили сегодня пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат".

С 2 ночи стоим на автобусе в сторону Крыма

"В 6:35 подъехали со стороны Тамани, в 6:54 прошли ручной", - написала, в частности, Елена Ахмадышева. "С 2 ночи стоим на автобусе в сторону Крыма", - пожаловалась в 08.03 мск Аллочка Мазяр.

"Просветите, пожалуйста, почему кто-то так долго ждёт, а кто-то на ручной досмотр и быстрее?" – поинтересовалась Juli Mih. "Потому что ручной быстрее. Берите с собой хлама поменьше, упаковывайте по-людски и милости просим", - ответил Алексей.

"Честно говоря, мы не поняли, где сканер, где ручной. Там было 5 очередей. Нам сказали вставать в любую. Видимо, только заехав на досмотр, будет понятно, как вас будут досматривать", - пожаловалась Антонина. "Со стороны Тамани предельно ясно. Левый ряд, где огромная пробка и куча микроавтобусов, это сканер. Там даже подписано", - написала в ответ Наталия.

Напомним, 18 августа силовики обнаружили взрывное устройство в машине, прибывшей из Грузии. По версии ФСБ, машина должна была отправиться в Краснодарский край, ее планировалось использовать для взрыва на Крымском мосту.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины.

Правозащитники признали политзаключенными всех восьмерых обвиняемых по делу о подрыве Крымского моста. По мнению правозащитников, все они - случайные люди, а настоящие организаторы и исполнители для российских силовиков недоступны.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
01:21, 6 сентября 2025
Краснодарский центр искусств "Типография" исключен из реестра иноагентов
23:42, 5 сентября 2025
Жителю Новороссийска грозит срок по делу о госизмене
20:41, 5 сентября 2025
Пикет с требованием обеспечить водой прошёл в Новороссийске
Юноша (справа) обвиняемый в участии в деятельности террористической организации. 4 сентября 2025 г. Скриншот видео судаhttps://t.me/kubansledcom/6020
15:51, 5 сентября 2025
Расклейка листовок обернулась для 17-летнего жителя Кубани обвинениями в терроризме
Железная дорога. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
12:55, 5 сентября 2025
В Краснодаре арестован подросток по делу о поджогах на железной дороге
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Нападение на жителя Сабновы. Кадр видео с камер наблюдения, опубликованного в сообществе lifedagestan / Instagram*
05 сентября 2025, 21:09
Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на жителя Сабновы

Алби Кордзая. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/168891-albi-kordzaia-obviniaemoi-v-oskorblenii-tei-tsulukiani-naznacheno-10-sutok-administrativnogo-aresta/
05 сентября 2025, 16:47
Грузинская активистка Алби Кордзая в третий раз приговорена к аресту

Железная дорога. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
05 сентября 2025, 12:55
В Краснодаре арестован подросток по делу о поджогах на железной дороге

БПЛА над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05 сентября 2025, 08:59
Военные насчитали 13 сбитых беспилотников в Ростовской области

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше