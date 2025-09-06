Очередь машин образовалась перед Крымским мостом
Водители 71 автомобиля ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив, еще 273 машины стоят в очереди со стороны Крыма.
Как писал "Кавказский узел", 24 августа движение машин по Крымскому мосту было остановлено на фоне угрозы ракетной опасности в Краснодарском крае. После отмены угрозы движение было возобновлено.
17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.
В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 71 автомобиль, сообщает в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту. "В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 273 транспортных средства. Время ожидания около часа", - говорится в публикации.
Согласно ежечасным сообщениям, с 19.00 мск 5 сентября до 07.00 мск 6 сентября очередей перед мостом не было, затем образовалась очередь из 36 машин в Краснодарском крае и 156 машин в Крыму.
Перед сканером на пункте досмотра со стороны Кубани образовался затор, а на ручной досмотр очередь автомобилей небольшая, сообщили сегодня пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат".
С 2 ночи стоим на автобусе в сторону Крыма
"В 6:35 подъехали со стороны Тамани, в 6:54 прошли ручной", - написала, в частности, Елена Ахмадышева. "С 2 ночи стоим на автобусе в сторону Крыма", - пожаловалась в 08.03 мск Аллочка Мазяр.
"Просветите, пожалуйста, почему кто-то так долго ждёт, а кто-то на ручной досмотр и быстрее?" – поинтересовалась Juli Mih. "Потому что ручной быстрее. Берите с собой хлама поменьше, упаковывайте по-людски и милости просим", - ответил Алексей.
"Честно говоря, мы не поняли, где сканер, где ручной. Там было 5 очередей. Нам сказали вставать в любую. Видимо, только заехав на досмотр, будет понятно, как вас будут досматривать", - пожаловалась Антонина. "Со стороны Тамани предельно ясно. Левый ряд, где огромная пробка и куча микроавтобусов, это сканер. Там даже подписано", - написала в ответ Наталия.
Напомним, 18 августа силовики обнаружили взрывное устройство в машине, прибывшей из Грузии. По версии ФСБ, машина должна была отправиться в Краснодарский край, ее планировалось использовать для взрыва на Крымском мосту.
8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины.
Правозащитники признали политзаключенными всех восьмерых обвиняемых по делу о подрыве Крымского моста. По мнению правозащитников, все они - случайные люди, а настоящие организаторы и исполнители для российских силовиков недоступны.
