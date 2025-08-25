Очереди у Крымского моста сократились

После отмены угрозы ракетной опасности возобновлено движение по Крымскому мосту. Автомобилистам, следующим в Краснодарский край из Крыма приходится ждать досмотра около часа.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа силовики обнаружили взрывное устройство в машине, прибывшей из Грузии. По версии ФСБ, машина должна была отправиться в Краснодарский край, ее планировалось использовать для взрыва на Крымском мосту. По Крымскому мосту днем 24 августа было остановлено движение транспорта, в Краснодарском крае объявили угрозу ракетной опасности.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

Движение по Крымскому мосту было возобновлено в 15.08 мск 24 августа, после этого с обоих сторон моста на досмотр выстроились большие очереди, следует из данных официального Telegram-канала, отслеживающего ситуацию на Крымском мосту. Так, в 15.30, после открытия моста, со стороны Тамани проезда обижали 300 машин, со стороны Керчи - 1200.

После этого очереди со стороны Кубани постепенно исчезли, к ночи движение без задержек было и со стороны Крыма.

По данным на 7.00 мск в очереди со стороны Крыма более 320 автомобилей, водителям приходится ждать досмотра около часа.

пользователи Telegram-чата "Крымский мост", на который подписаны более 73 тысяч человек, подтвердили эту информацию.

"В Крым на ручной досмотр встали в 7.00, выехали в 7.12", - написала Гения.

"Из Крыма в 6:00 встали в очередь в 6:50 проехали мост", - сообщил ST Сергей.

