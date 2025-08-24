Движение по Крымскому мосту перекрыто на фоне угрозы авиационной опасности на Кубани

По Крымскому мосту остановлено движение транспорта, в Краснодарском крае объявили угрозу ракетной опасности.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа силовики обнаружили взрывное устройство в машине, прибывшей из Грузии. По версии ФСБ, машина должна была отправиться в Краснодарский край, ее планировалось использовать для взрыва на Крымском мосту.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

В 14.27 перекрыто движение по Крымскому мосту, сообщил Telegram-канал информцентра о ситуации на Крымском мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - указано в сообщении.

По данным на 14.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 90 транспортных средств.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 710 транспортных средств. Время ожидания около трех часов, говорится в сообщении.

В Краснодарском крае также объявлена угроза авиационной безопасности, сообщила администрация Крымского района, также информацию об этом со ссылкой на СМС-сообщение МЧС опубликовало издание 93.ru.

"Кто не успел на мост после досмотра, в начало очереди?" - спросила в Telegram-канале "Крымский чат", на который подписаны 74 139 человек, Анна Владимировна Калинка.

"Такие правила", - ответила ей Янина Фомина.

"Мы успели пройти досмотр, отдали карточку и нас отправили в другое направление назад. Снова вернулась обратно в очередь, которая теперь Мегаогромная", - пожаловалась Вера.

До закрытия моста пробки со стороны Кубани не было, рассказали пользователи. "Встали 13.23 в пробку в Крым в 14.00 прошли досмотр", - написала в 14.10 мск Светлана.

