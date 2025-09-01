Кобахидзе прокомментировал аресты демонстрантов в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники проевропейских акций в Тбилиси в 278-й вечер подряд перекрыли проспект Руставели. В насилии на акциях обвинены три десятка человек, хотя участвовали более тысячи, заявил премьер-министр Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа, на 276-й день протестов, в Тбилиси прошла акция под лозунгом: "Грузин, значит, европеец". Ее участники призвали ЕС не изменять визовую политику в отношении Грузии. 31 августа в Казрети прошло шествие в поддержку осужденного участника проевропейских акций Арчила Муселянца.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Участники ежедневной акции протеста в Тбилиси сегодня вновь перекрыли проспект Руставели, протесты с требованием освободить политзаключенных и переизбрать парламент продолжаются 278-й день подряд, передает Publika.

Оппозиционеры напомнили, что на 13 сентября запланирована массовая акция протеста в защиту безвизового режима. Член коалиции «За перемены» Тенго Тевзадзе заявил, что участники акции соберутся у здания Тбилисского государственного университета и пройдут маршем к парламенту.

«Антигрузинский режим, называющий себя «Грузинской мечтой», решил лишить нас безвизового въезда в Евросоюз. Именно поэтому мы, не собирающиеся сотрудничать с этим режимом, не согласились с ним и не сопротивляемся ему – у нас есть план, как его свергнуть», - заявил активист.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сегодня прокомментировал аресты участников проевропейских протестов в Грузии. По его словам, в насилии на акциях протеста “участвовало около 1000 человек”. “И из них арестовано лишь около 30, что говорит об очень высоком уровне соблюдения правовых норм”, - приводит слова Кобахидзе “Интерпрессньюс”.

Он добавил, что “во всех случаях есть конкретные доказательства, которыми руководствуются правоохранительные органы”.

В списке грузинских политзаключенных, который активисты ведут на сайте Politpatimrebi.ge, по состоянию на 1 сентября включены 64 человека. Преследование всех этих людей правозащитники связывают с протестами, хотя не все из них формально обвинены в насилии на массовых акциях. Так, в списке присутствуют восемь политиков, осужденных по обвинению в невыполнении требования парламентской временной следственной комиссии, россияне Анастасия Зиновкина, Артем Грибуль и Антон Чечин, обвиненные в незаконном обороте наркотиков, а также блогер Уча Абашидзе и его жена Мариам Иашвили, арестованные еще весной 2024 года.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

