Акции протеста в Тбилиси проходят 277 дней подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста у парламента Грузии потребовали проведения новых выборов и освобождения политзаключенных. В Казрети прошло шествие в поддержку осужденного участника проевропейских акций Арчила Муселянца.

Как писал "Кавказский узел", акция под лозунгом: "Грузин, значит, европеец", прошла 30 августа, на 276-й день протестов, в Тбилиси, ее участники призвали ЕС не изменять визовую политику в отношении Грузии.

Участники акции протеста сегодня 277-й день подряд заблокировали движение у парламента Грузии с требованием провести новые парламентские выборы и освободить политзаключенных сообщила Publika.

В поселке Казрети Болнисского муниципалитета сегодня днем прошла акция протеста с участие родителей политзаключенных в поддержку Арчила Муселянца - участника акции протеста, приговоренного к четырем годам заключения, передает издание.

Арчил Муселянц, обвиняемый в повреждении источника электропитания камер, установленных у парламента, и поджоге, признан виновным и приговорен к четырем годам заключения.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".