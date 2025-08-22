Участник протестов в Тбилиси приговорен к четырем годам заключения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арчил Муселянц, обвиняемый в повреждении источника электропитания камер, установленных у парламента и поджоге, признан виновным.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа суд в Тбилиси приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы музыканта Давида Хомерики, задержанного на акции протеста с "коктейлями Молотова".

Арчил Муселянц, задержанный во время протестов и обвиняемый в умышленном повреждении и поджоге системы электропитания камер, установленных на столбе перед зданием парламента, был признан судом виновным и приговорён к 4 годам лишения свободы. Приговор был оглашен в Тбилисском городском суде сегодня.

29-летний Муселянц изначально был задержан в административном порядке во время акции протеста на проспекте Руставели 30 ноября 2024 года. Адвокат Димитрий Вардиашвили рассказал, что несколько дней разыскивал его в разных изоляторах, и когда наконец нашёл в третьем отделении Дигоми, Муселянц уже был задержан по уголовному делу.

Арчилу Муселянцу было предъявлено обвинение по 187 статье Уголовного кодекса, предусматривающей повреждение чужого имущества. Обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, однако, учитывая судимость Муселянца, суд добавил к минимальному сроку один год и приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы.

Отметим, Муселянц обвинялся в умышленном повреждении и поджоге системы электропитания камер, с целью сделать невозможным установление личностей участников митинга.

„На те страдания и пытки, которые я перенес, я больше не буду обращать внимания, потому что это есть в деле, есть много протоколов моего допроса, где я подробно объяснил, как получили мои подписи, чем меня пугали, чем шантажировали, чем угрожали"

"В вещественные доказательства не включили ту рубашку, которая была в крови. Не включили, потому что она была в крови от избиения", - сказал Арчил Муселиани в заключительном слове, которое цитирует телеграм-канал Tbilisi life.

Отметим, что протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".