Участник протестов в Тбилиси приговорен к четырем годам заключения
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Арчил Муселянц, обвиняемый в повреждении источника электропитания камер, установленных у парламента и поджоге, признан виновным.
Как писал "Кавказский узел", 15 августа суд в Тбилиси приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы музыканта Давида Хомерики, задержанного на акции протеста с "коктейлями Молотова".
Арчил Муселянц, задержанный во время протестов и обвиняемый в умышленном повреждении и поджоге системы электропитания камер, установленных на столбе перед зданием парламента, был признан судом виновным и приговорён к 4 годам лишения свободы. Приговор был оглашен в Тбилисском городском суде сегодня.
29-летний Муселянц изначально был задержан в административном порядке во время акции протеста на проспекте Руставели 30 ноября 2024 года. Адвокат Димитрий Вардиашвили рассказал, что несколько дней разыскивал его в разных изоляторах, и когда наконец нашёл в третьем отделении Дигоми, Муселянц уже был задержан по уголовному делу.
Арчилу Муселянцу было предъявлено обвинение по 187 статье Уголовного кодекса, предусматривающей повреждение чужого имущества. Обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, однако, учитывая судимость Муселянца, суд добавил к минимальному сроку один год и приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы.
Отметим, Муселянц обвинялся в умышленном повреждении и поджоге системы электропитания камер, с целью сделать невозможным установление личностей участников митинга.
„На те страдания и пытки, которые я перенес, я больше не буду обращать внимания, потому что это есть в деле, есть много протоколов моего допроса, где я подробно объяснил, как получили мои подписи, чем меня пугали, чем шантажировали, чем угрожали"
"В вещественные доказательства не включили ту рубашку, которая была в крови. Не включили, потому что она была в крови от избиения", - сказал Арчил Муселиани в заключительном слове, которое цитирует телеграм-канал Tbilisi life.
Отметим, что протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.
"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.