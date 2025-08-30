Протестующие в Тбилиси заявили о европейском пути Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акция под лозунгом: "Грузин, значит, европеец", прошла сегодня в Тбилиси, ее участники призвали ЕС не изменять визовую политику в отношении Грузии. У парламента Грузии сегодня, на 276-й день протестов, перекрыто движение по проспекту Руставели, а собравшиеся запустили фейерверки.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа, в 274-й день проевропейских протестов, активисты в Тбилиси провели шествие и пикет в поддержку арестованных 16 августа демонстрантов Миндии Шервашидзе и Торнике Тошхуа.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Демонстрация под лозунгом: "Грузин, значит, европеец", в которой приняли участие активисты и члены семей задержанных во время протестов, прошла у офиса делегации Европейского союза, сообщило "Интерпрессньюс".

Письмо основателя студенческого движения Dafioni Звиада Цецхладзе, адресованное послу Европейского союза в Грузии Павлу Герчинскому, зачитал отец заключенного.

"Господин посол, обращаюсь к вам с просьбой убедить европейских лидеров не отменять нам визовую либерализацию и не исключать нас из Совета Европы. Напомните им о каждом молодом человеке, который встречал карательные отряды гимном Европы. Напомните, с каким достоинством грузинская женщина держала флаг единой Европы. И напомните, что для нашего политического общества единственной истиной по-прежнему остаются слова: "Я — грузин, а значит, я — европеец!" - приводит Netgazeti текст письма.

"Отмена репрессивных законов, освобождение политзаключенных, новые и честные парламентские выборы", - такие требования выдвигают протестующие, пишет Publika.

Протестующие запустили фейерверки у заднего входа в парламент, затем сегодня, в 276-й день непрерывных протестов, было перекрыто движение и по проспекту Руставели.

Как следует из фотографий агентства, акция проходила при большом скоплении сотрудников полиции.

За запуск фейерверков на акции протеста протестующим может грозить месяц ареста, передает Tblilsi Life.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.