Кубанское МЧС отказало волонтерам в помощи с вывозом мазута

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры вручную вывозят мешки с мазутом, собранным близ мыса Тузла, так как МЧС Краснодарского края отказался выделить им на эти цели вездеход.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля до 26 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в это время заявляли, что выбросы продолжаются. 23 августа волонтеры зафиксировали выбросы в районе озера Тузла, штаб "Дельфины" попросил о помощи в уборке берега. После шторма 24 августа на побережье появились новые выбросы нефтепродуктов. По данным активистов, в Темрюкском районе, близ места крушения танкеров, на берег выбрасывается большое количество мазута.

Немногочисленные волонтеры продолжают работу в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена. С начала августа волонтеры штаба "Дельфины" собрали на пляжах Тамани около 600 мешков нефтепродуктов, ситуацию с выбросами на некоторых участках они назвали катастрофической.

Волонтеры штаба “Дельфины”, которые собирают мазут на побережье близ мыса Тузла, остались без какой-либо поддержки властей, сообщил сегодня руководитель штаба Александр Кирпа.

По словам активиста, “каждый мешок с мазутом приходится тащить почти километр по берегу до утеса, потом перегружать в лодку и отправлять дальше”

“Мы продолжаем вывозить мазут с побережья — от мыса Тузла в сторону мыса Панагия. Увы, все приходится делать подручными средствами. Очень рассчитывали на помощь техники и финансирование от МЧС Краснодарского края. Но решение «наверху» оказалось иным, вездехода нам так и не выделили”, - написал он в Telegram-сообществе волонтеров “Разлив на связи”.

Кирпа отметил, что “финансирования на вездеход тоже не нашлось”, поэтому волонтеры продолжают таскать тяжести вручную. “Силы МЧС ушли, и теперь на берегу остались только мы - волонтеры штаба “Дельфины” и дежурная смена “Кубань СПАС”, - добавил он.

Объединение «Анапа Гражданская», в свою очередь, сообщило, что с 1 сентября в городе вступает в силу запрет на посещение городских пляжей с животными. “Новые правила касаются всех домашних питомцев, включая собак. Ограничение введено для поддержания санитарных норм и безопасности отдыхающих”, - говорится в публикации.

В декабре 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.