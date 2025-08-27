×

03:46, 27 августа 2025

Волонтеры рассказали о ситуации с уборкой пляжей Тамани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала августа волонтеры штаба "Дельфины" собрали на пляжах Тамани около 600 мешков нефтепродуктов, ситуация с выбросами на некоторых участках катастрофическая, а вывезенный загрязненный песок просто лежит на полигоне кучами. Волонтеры обратились к соратникам с просьбой помочь с уборкой пляжей.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля до 19 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов, загрязнения видны и на спутниковых снимках. Немногочисленные волонтеры продолжают работу в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена. 23 августа волонтеры зафиксировали выбросы в районе озера Тузла, мазут смешан с водорослями, заявили волонтеры штаба "Дельфины", попросив о помощи в уборке берега.

26 августа штаб единственной оставшейся на побережье группа добровольцев «Дельфины», насчитывающая только семь человек, обратился к волонтёрам России с просьбой приехать на помощь в Тамань. 

«Мы надеемся, что почти тысяча человек, которые работали на пляжах Анапы в самый тяжёлый период, не останутся равнодушными к нынешней катастрофе в Тамани», - сказала 26 августа корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь штаба «Дельфины» Марина Кузнецова.

В своем обращении к волонтерам страны лидеры штаба рассказали о «Дельфинах». "Штаб был создан 15 декабря 2024 года, сразу после техногенной аварии в Керченском проливе, приведшей к масштабному разливу нефтепродуктов. Первые ряды составили местные жители, позже к ним присоединились добровольцы из других регионов России. За восемь месяцев активисты наладили систему мониторинга, которая охватывает около 40 км пляжей Таманского полуострова. В разные периоды к работам подключались экологические организации и группы волонтёров из других городов. Однако сейчас число участников резко снизилось, на побережье осталось всего семь человек", - говорится в заявлении штаба.

Там ситуация оказалась катастрофической, хуже, чем в Волне

Руководитель штаба Александр Кирпа сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что с 23 по 24 августа волонтёрам удалось собрать более 200 мешков мазута за 12 часов. Наибольшие выбросы зафиксированы в районе посёлка Волна и озера Тузла. «Там ситуация оказалась катастрофической, хуже, чем в Волне. Море выносит мазут вперемешку с водорослями. Если не убрать загрязнения сразу, их снова уносит в море или замывает песком», - рассказал он.

По его словам, с начала августа собрано около 600 мешков нефтепродуктов, а всего за время работы «Дельфины» вывезли порядка 2,5 тонны мазута.

Собранные отходы везут на полигоны под Анапой (хутор Вознесенский) или в Тамани. По словам Марины Кузнецовой, зимой мазут складировали на полигоне «Сириус» в районе станицы Тамань. «Частично там перерабатывают нефтепродукты, но в основном они лежат огромными кучами», — сказала Кузнецова.

Координаторы «Дельфинов» обещают добровольцам бесплатное питание и проживание в посёлке Волна. «Вклад каждого из нас очень важен для сохранения экологии Чёрного моря», — отмечается в обращении штаба.

Связаться с координаторами можно по телефонам: +7-916-094-42-05 (руководитель штаба Александр Кирпа), +7-912-602-82-86 (координатор по регистрации Ирина Чудинова), +7-950-021-35-56 (пресс-секретарь Марина Кузнецова).

Эколог предостерег от купания на загрязненных пляжах

Сентябрь станет ключевым месяцем: планируется установка коффердамов - защитных конструкций, которые позволят начать откачку мазута из повреждённых танкеров, считает эколог Валерий Бриних.

«Сейчас вода тёплая, и мазут остаётся в жидкой форме, поэтому его легче выкачивать. Зимой он замерзал и оседал на дно», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом эколог предостерёг местных жителей и туристов. «Купаться на загрязнённых пляжах небезопасно. Бензапирен, который выделяет мазут, продолжает воздействовать на здоровье человека», - сообщил он.

Скрытность властей говорит о нарушениях

Бриних также отметил, что перевозка отходов в хутор Вознесенский вызывает вопросы. «Такие объёмы должны направляться только на специализированные полигоны с возможностью переработки и обезвреживания. Скрытность властей говорит о нарушениях», - отметил он.

Эколог подчеркнул, что сложно судить о реальной ситуации, когда фактически самые важные вопросы о независимых анализах воды и песка по всему зараженному побережью, о местах, способах и количестве утилизированного мазута, умалчиваются.    

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале специалисты сообщили об обнаруженных в пробах собранного на пляжах Анапы песка бензапирен, который провоцирует онкологические заболевания и опасен даже для туристов, приехавших на отдых на неделю. По словам научного руководителя института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, концентрация бензапирена превышает в 22,5 раза допустимую норму.

По словам эколога Валерия Бриниха, зоны, где выявлено превышение ПДК бензапирена, должны быть закрыты для посещения. "Власти обязаны принять меры по очистке и рекультивации загрязнённых участков. А фактически вывезти весь песок с пляжей на специальные полигоны. Что делать дальше? Должна произойти полная замена и утилизация загрязнённого песка, если говорить о пляжах. А волонтеров с лопатами должны сменить специализированные лицензированные бригады и техника от государства", - заявил он.

"Какие будут последствия для тех, кто длительное время с начала катастрофы работал на пляжах, пока неизвестно", - предостерегает член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Виктор Чириков.

После появления информации об обнаружении в пляжном песке Анапы многократного превышения ПДК бензапирена властям следовало сразу сделать ограждения и не допускать на пляжи волонтеров и отдыхающих, а только специалистов в костюмах и масках, защищающих от воздействия опасных веществ, указал кубанский эколог, попросивший не публиковать его имя.

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

