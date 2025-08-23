Арестованы счета владельца танкера "Волгонефть-239"

Арбитражный суд Краснодарского края арестовал счета ЗАО "Волгатранснефть", которому принадлежит потерпевший крушение в Керченском проливе танкер "Волгонефть-239", который перевозил мазут.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая Росприроднадзор подал иски на 85 миллиардов рублей к владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые затонули в Черном море. 13 августа суд удовлетворил иск Росприроднадзора к собственнику и фрахтователю танкера "Волгонефть-212" и оштрафовал их почти на 50 миллиардов рублей. Позднее в тот же день суд оштрафовал на 35 миллиардов рублей владельца второго танкера "Волготранснефть-239". Арбитражный суд Краснодарского края арестовал счета и все банковские активы владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212", затонувшего в Керченском проливе. Компания-фрахтователь уже находится в процессе банкротства.

Мэрия Анапы потребовала в Арбитражном суде Краснодарского края от владельцев танкеров 211 миллионов рублей, которые были потрачены на ликвидацию последствий катастрофы в Черном море. В конце мая сумма требований была увеличена в 2,6 раза - до 545 миллионов рублей, а в августе она выросла до 647,4 миллиона рублей. В деле фигурируют три компании-ответчика - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239"), ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть 212") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть 212").

Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском поливе в декабре 2024 года), сообщил "Интерфакс" со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

"Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ЗАО "Волгатранснефть", включая, но не ограничиваясь денежными средствами, находящимися на счетах ПАО Банк ВТБ, АО "Морской акционерный банк", ПАО "Сбербанк России", включая денежные средства, которые будут поступать на указанные счета и иные счета, а также на иные ценности, в том числе находящиеся во вкладах и (или) на хранении в банках и (или) иных кредитных организациях, индивидуальных банковских сейфах и (или) ячейках, металлические счета (счета в драгоценных металлах)", - говорится в определении.

Исключение составляют операции по перечислению денежных средств, а также денежные средства, предназначенные для осуществления платежей по кредитным договорам с российскими банками, заключенным до принятия мер по обеспечению иска, выплаты работникам заработной платы и иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет, предусмотренных налоговым законодательством, административных штрафов, пошлин (сборов) и иных платежей, направленных на обеспечение непрерывности текущей производственной (хозяйственной) деятельности.

С соответствующим ходатайством о наложении ареста на счета компаний обратилось Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Вместе с тем, ходатайство Росприроднадзора удовлетворено частично.

Суд оставил без удовлетворения ходатайство о запрете компании открывать новые банковские счета, полагая, что заявленная обеспечительная мера является чрезмерной и может воспрепятствовать обычной хоздеятельности.

