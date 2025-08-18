×

Кавказский узел

Лента новостей
17:56, 18 августа 2025

Обвиняемые по делу о терактах в Дербенте и Махачкале отказались признать вину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шестеро предполагаемых соучастников атаки на храмы и синагоги в Дагестане летом 2024 года в суде отвергли обвинения. 

Как информировал "Кавказский узел", 23 июня 2024 года, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. По версии следствия, в группировку входило 11 человек, к боевикам должен был присоединиться Магомед Кагиров, но затем он не стал участвовать в терактах. Расследование дела Кагирова было завершено в феврале. 

В результате терактов в Махачкале и Дербенте погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения. Следователи считают, что группировку создал сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, его дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями с июля рассматривает Сергокалинский районный суд. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России". "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

На заседании в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, обвиняемые по делу о терактах в Махачкале и Дербенте в июне 2024 года отказались признать себя виновными, сообщил сегодня представитель суда. 

На скамье подсудимых находятся шестеро живых фигурантов дела. "Обвиняемые не признали своей вины", - цитирует его слова “Интерфакс-Юг”. 

Всего в деле 11 обвиняемых, пятеро из них убиты. По словам сотрудника суда, в отношении четверых убитых уголовное дело прекращено в связи с их смертью, а в отношении пятого убитого расследование пока продолжается. 

Дело о терактах в Дербенте и Махачкале поступило на рассмотрение Южного окружного военного суда 12 мая, указывала "Медиазона" (внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). В карточке дела обозначены все 11 обвиняемых, включая пятерых убитых - Османа Омарова, Абдусамада Амадзиева, Гаджимурада Кагирова, Али Закаригаева и Далгата Даудова. 

Один из шестерых обвиняемых - Магомед Кагиров, которому вменяют обучение террористической деятельности, остальные - однофамильцы Магомедовы, Гаджимурад, Заур, Магомед, Рамазан и Халид. Четверо последних обвинены в хранении огнестрельного оружия и взрывчатки и причастности к террористическому сообществу, Гаджимураду Магомедову, как и Кагирову, предъявлено обвинение в обучении террористической деятельности. 

Магомед, Халид и Заур Магомедовы еще до начала процесса утверждали, что оружие, патроны и взрывное устройство им подбросили. По словам Халида Магомедова, его задержали в конце июня в Подмосковье, а не в начале июля в Махачкале, как значится в материалах дела, сообщал 1 декабря “Коммерсант”.

Согласно карточке дела на сайте суда, последнее заседание по делу состоялось 7 июля, а следующее назначено на 27 августа. 

Автор: "Кавказский узел"

