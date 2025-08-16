Экологи указали на риски расширения мусорного полигона в Новороссийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расширение полигона в Новороссийске не решит экологическую проблему, а лишь увеличит риски, в том числе возникновения пожаров. Мусорную проблему на Кубани нужно решать системно, но власти ограничиваются лишь временными мерами, указали экологи и местные жители.

Как писал "Кавказский узел", на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске регулярно происходят возгорания, из-за чего жители города жалуются на едкий дым. Горожане неоднократно призывали закрыть свалку, однако весной был объявлен тендер на ее реконструкцию, при этом срок работы мусорного полигона продлили на два года. Пользователи соцсетей возмутились планами реконструировать свалку. Очередной пожар весной 2025 года продолжался более месяца, с 13 марта по 17 апреля, после этого Росприроднадзор возбудил административное дело против собственника полигона. К концу 2025 года на полигоне твердых коммунальных отходов в Новороссийске будут построены два новых участка для захоронения мусора, так как действующая мощность полигона исчерпана, заявил 1 августа губернатор.

Расширение свалки, которая и так находится в километре от ближайших домов, вызвано тем, что других мест для ее переноса у муниципалитета нет, считает сопредседатель Совета по экологической безопасности при главе Новороссийска Татьяна Трибрат. «В другом месте у Новороссийска полигон не построишь — у муниципалитета очень мало земель. Практически все земли в окрестностях города с 1990-х-2000-х — или частная собственность, или лесной фонд», - заявила она.

Трибрат подчеркнула, что изначально городские власти обещали, что там будет мусоросортировочная площадка и более 50% мусора будет перерабатываться. «В реальности в переработку идет 3-5% мусора, остальное просто выкидывается. Кроме того, в 2016 году закрылся полигон в Геленджике и мусор оттуда стали возить сюда", - отметила она. По ее словам, ни один полигон в крае не соответствует критериям безопасности, и все они являются загрязнителями окружающей среды.

Протечки фильтрата с полигона угрожают сразу двум водосборным зонам — реке Озерейке и реке Цемес, указала Трибрат. "Его течение стимулируется дождями и тем, что во время тушения последнего большого пожара на свалке (возник в марте этого года и тушили его месяц), на горевший мусор также было вылито много воды. Произошел обвал и все это ушло через ручьи и Озерейку (где в результате подохла вся рыба) в Черное море»" - заявила она.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора к собственнику полигона и оштрафовал компанию "Терра Н" на 3,25 миллиона рублей, сообщил в своем Telegram-канале 11 августа эколог Евгений Витишко.

Коснувшись проекта реконструкции полигона, Трибрат отметила, что проект 2022 года предполагал расширение на два гектара, но это «очень маленькая территория». «Мы надеялись на создание мусороперерабатывающего завода, но этого не получилось. Сейчас контроль над полигоном передали новому оператору, государственной компании, приезжал их представитель, интересуясь, как обстоят дела. Старый проект реконструкции рассчитан был на то, что начнут в 2022 году реконструкцию, увеличат на два гектара площадь, ликвидируют протечку фильтрата, очистные новые построят и добавят ямы для компостирования. И на тот момент проектом было рассчитано, что после реконструкции полигон будет принимать отходы до 2025 года. Сейчас ситуация изменилась. Полигон три года принимал мусор без реконструкции за счёт увеличения высоты свалки. Она давно превысила расчетные и нормативные данные. Нам на вопрос какая сейчас высота - отвечают "не знаем". И теперь, даже если все проектные решения будут сделаны по реконструкции максимум она сможет работать ещё 1-1,5 года", - заявила активистка.

Условия тендера 2022 года устарели, поэтому требуется корректировки проводить общественные слушания, чтобы люди знали, что происходит, отметила она. "Но нам не удалось этого добиться через суд — объявили, что мы не являемся заинтересованной стороной и не можем подавать иск. На реконструкцию выделили 1,1 миллиарда рублей, и вроде бы начали вести какие-то работы. Обещают увеличить количество перерабатываемого мусора, но мы в это мало верим", - сказала она, подчеркнув, что для полноценной реконструкции нужно обследовать территорию на наличие водных объектов, на наличие водосборной зоны и куда направляются дождевые стоки, на возможность сбора фильтрата и его сбор в случае залповых дождей и пожаров, на наличие в границах предполагаемого полигона охраняемых видов фауны и флоры.

При этом, в прошлом году муниципальные депутаты приняли Генплан развития города, в рамках которого запланировано увеличение площади полигона на 20 гектаров в сторону моря и дачных участков. "Мы выступаем категорически против, это земли лесного фонда, там есть краснокнижные растения и животные", - заявила Трибрат.

По ее словам для нормализации ситуации нужно увеличить процент сортируемого мусора, прорыть дополнительные каналы для перехвата фильтрата. «Более глобально мы надеемся на перенос полигона в другой региона, а этот надо закрыть и рекультивировать. Но рекультивация сама по себе — тоже дорогое удовольствие, надо рыть каналы улавливающие фильтрат, засыпать мусор разными слоями земли", - заключила она.

Эксперт в сфере экологии, говоривший с «Кавказским узлом» на условиях анонимности, отметил, что расширение полигона — это стандартная тактика краевых властей, когда возникает социальная напряженность вокруг какого-то полигона. "Они всегда обещают: сейчас сейчас все закроем, выберем другое место, возить сюда больше ничего не будем, технологию пересыпки мусора улучшим... Это ровно та ситуация, которая была, например, в Белореченске в 2020 году, когда возник проект расширения тамошней свалки, на которую возят мусор из Сочи. Та же самая музыка была: сейчас найдем другое место, ну давайте вот пока мы ищем, надо еще вот буквально четыре гектарчика прирезать, и нам хватит этого на переходный период а потом все закроем. Это вылилось в то что вот эти четыре гектара тогда прирезали, а потом опять прирезали и сейчас идет еще один проект расширения белореченской свалки", - напомнил он.

3 февраля 2023 года жители Белореченска пожаловались на неприятный запах, исходящий от местного мусорного полигона. За неделю до этого, 25 января 2023 года, суд приостановил работу мусорного полигона. Организация "Крайжилкомресурс" допускала "многочисленные нарушения" при работе полигона, указала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. В том числе эксплуатация проводилась, когда он исчерпал свои мощности, пояснила она. Власти Кубани объявили о реконструкции мусорного полигона в Белореченске, однако экспертиза по проекту задержалась на полгода, так как жители выступили против. Кроме того, власти отказались предоставлять документы об этом проекте для общественных слушаний, рассказали экологи. Жители Белореченска пожаловались, что полигон продолжает работать, несмотря на неоднократные предписания различных инстанций закрыть его.

Потом также было в Армавире. И ровно та же технология применена и в Новороссийске, указал эколог. "Почему так происходит - просто потому, что в крае вообще в принципе мусорная катастрофа", - заявил он.

Он негативно оценил действия властей по решению этой проблемы. "Проблема в том что количество мусора растет из года в год вслед за ростом населения, а власти по сути дела все эти годы ничего не сделали, чтобы радикально решить проблему мусора. Никаких серьезных проектов по мусоропереработке, никаких серьезных проектов по внедрению раздельного сбора в крупных городах края. Ничего этого, в принципе, вообще нет, кроме каких-то точечных инициатив, которые сами же люди или бизнес реализуют. А по сути на государственном уровне нет ничего, ни одного серьезного проекта. У них все проекты только сводятся к тому, что давайте строить новые свалки. Некоторое время до СВО шли разговоры о том, что вот сейчас к нам зайдет сюда «Ростех» со своими мусоросжигательными заводами. А потом началась СВО, и все эти проекты «РТ-инвеста» по мусоросжиганию по всей стране остановились", - заявил он.

По его словам, фактически в крае нет никакого плана по решению мусорной проблемы. "Есть только упование на то, что когда-нибудь придет добрый дядя с большими деньгами и все решит. Поэтому все что им остается — это распихивать мусор по текущим существующим полигонам и строить новые. Больше ничего они не понимают и не умеют со своим постсоветским мышлением", - подчеркнул он.

Первым решительным шагом для того, чтобы разобраться с ростом свалок, должен стать раздельный сбор мусора, указал эколог. "По сути дела без того, чтобы внедрять серьезно раздельный сбор, проблему не решить. Проблема наших свалок, в том, что они постоянно горят. Почему они горят? Просто потому что туда в огромном количестве поступает и органика, и разнообразные горючие материалы типа той же древесины, листвы. Когда эти два компонента соединяются органика гниет и разогревает тело свалки. Возникает самопроизвольное возгорание в теле свалки плюс органика выделяет метан, который тоже способствует горению. Поэтому со свалки нужно убрать эти два компонента, прежде всего органику, чтобы она не создавала условия для пожаров и не создавала условия для того чтобы там что-то гнило и куда-то стекало. Второе — надо уменьшить по максимуму поступление туда разного разных горючих материалов", - заявил он.

Местные жители, с которыми удалось поговорить корреспонденту «Кавказского узла», также выступают против расширения полигона.

Елена, дом которой стоит на ручье, загрязняемом фильтратом от полигона, отметила опасность от пожаров, которые там периодически вспыхивали, вплоть до марта этого года. "Во-первых, при горении выделяются всякие вредные вещества, а во вторых горящую бумагу, пластиковые пакеты уносит ветром, а у нас тут вокруг леса и есть большой риск возгорания леса, особенно в сухую погоду", - отметила она.

Что касается фильтрата, то, по словам Елены, в марте обрушился склон холма, на котором расположен полигон, и обрушившаяся земля разрушила обводные каналы. "В результате все пошло в реку, а оттуда в море. А о речной живности теперь можно говорить только в прошедшем времени. Кроме того, поскольку мы берем воду из артезианских скважин, то не знаем — попало туда что-то при этой протечке или нет", - подчеркнула она.

Она также рассказала, что мэр города Андрей Кравченко заявлял, что расширение полигона нужно для рекультивации его старой части. «Но зачем расширять его настолько для рекультивации? Кроме того, если это решение будет утверждено, границы полигона окажутся в 200 метрах от домов, в то время как сейчас они пролегают в километре", - отметила Елена. Впрочем, некоторые оказываются по соседству с помойкой уже сейчас. Недавно администрация подписала распоряжение о выделении пяти гектаров земли, примыкающих к помойке, участникам СВО, - с соответствующим видом и запахом", - рассказала она.

В сентябре 2024 года глава Новороссийска Андрей Кравченко информировал в своем Telegram-канале, что с момента начала спецоперации семьям участников СВО выдано 14 земельных участков в станицах Раевская и Натухаевская.

Активист из села Борисовка, расположенного недалеко от полигона, Александр Мореходов отметил, что самая главная проблема - это то, что свалка осталась на месте. "Мы боролись за то, чтобы закрыть ее и перенести полигон в другое место, но этого не получилось сделать», - заявил он. Говоря об опасностях, исходящих от полигона, Мореходов также подчеркнул что полигон остается пожароопасным.

По словам активиста против расширения полигона выступает «весь город». В качестве альтернативы расширению полигона А.Мореходов назвал увеличение сортировки мусора. «У нас в Борисовке, при поддержке предпринимателя, занимающегося переработкой мусора в Новороссийске, осуществляется Народный план по сортировке мусора, когда люди сами собрали деньги на различные контейнеры. Только благодаря тому, что этим занялись сами жители, о плане заговорили", - заметил он.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе 2024 года глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко.