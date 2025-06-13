Освобождение обвиняемых по делу Wildberries правозащитники связали с вмешательством властей Чечни

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Освобождение "в связи с непричастностью" обвиняемых по делу о стрельбе у офиса Wildberries произошло не без участия властей Чечни, считают правозащитники. Если остающиеся под арестом трое обвиняемых также будут освобождены или подпишут контракты с Минобороны, дело будет приостановлено.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля суд в Москве продлил до 18 мая срок ареста 23 обвиняемых по делу о стрельбе у офиса Wildberries. На встрече с Мансуром Солтаевым и Ахмедом Дудаевым родственники чеченцев, обвиняемых по делу о стрельбе около офиса Wildberries в Москве, в результате которой погибли двое уроженцев Ингушетии, заявили, что арестованные ни в чем не виноваты. Чиновники пообещали поднять вопрос в профильных ведомствах.

14 мая было вынесено решение о продлении ареста обвиняемым по статье об убийстве двух и более лиц Андрею Ефремову, Умару Чичаеву и Магомеду Исаеву, следует из карточки дела на сайте Басманного суда Москвы. Только им из 23 обвиняемых по делу о стрельбе у офиса Wildberries продлен арест, остальные или отправились на СВО, или освобождены «в связи с непричастностью» 1 . Что известно об участниках конфликта около офиса Wildberries и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Практика ухода на СВО или освобождение подозреваемых “ в связи с непричастностью” с помощью заинтересованных не является лишь практикой кадыровцев, указал чеченский правозащитник Руслан Кутаев*. "Если "свои" люди попали в такую ситуацию — их выручат", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник полагает, что к «спасению» участников инциденту могут иметь власти Чечни. В то же время, по его мнению, отправка на СВО не является какой-то привилегией.

"Людям, которые находятся под подозрением, люди, которые находятся под следствием либо которые осуждены на сроки, этим людям, российская власть власть даёт возможность подписать контракт и идти на <военную операцию на Украине>. Поэтому здесь в данном случае не нужна какая-то особая поддержка власти. Вот если они освобождены каким-то образом, это уже здесь можно понять, что власть содействовала а уйти на СВО это – не привилегия. По тюрьмам ходят, агитируют, их заманивают деньгами. Здесь кадыровцы ничего особенного не делают и к вербовке на <военную операцию> их структуры отношения не имеют», - сказал Кутаев*.

В свою очередь, председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* считает, что представители властей Чечни могли быть заинтересованы в освобождении каких-то фигурантов дела, но сама отправка на СВО привилегией не является.

"Влияние Кадырова и даже просто предположение о его заинтересованности могут играть большую роль. И, хотя уход воевать - не такая приятная и веселая прогулка, ее можно сделать для избранных и короткой и достаточно безопасной", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

В случае, если окажется, что все фигуранты по делу отсутствуют, производство по уголовным делам по преступлениям тяжким и особо тяжким приостанавливается, сообщил адвокат Тимофей Широков.

"Если преступления небольшой и средней тяжести, там уголовное преследование вообще прекращается. Если это тяжкое и особо тяжкое, а именно эти преступления вменяются арестованным по делу Wildberries, то, соответственно, производство приостанавливается", - сказал он.

Адвокат отметил, что есть несколько путей развития ситуации с расследованием.

"Фигуранты поступают в полное распоряжение Министерства обороны и на период нахождения в армии уголовное дело приостанавливается. Оно находится в таком состоянии, соответственно, либо до гибели кого-то их них, либо до получения государственной награды, или комиссования. Во всех трёх случая дело закрывается, потому что считается, что человек «искупил кровью». Контракт сейчас только бессрочный, вернее до окончания СВО, а за это время может даже срок давности настать", - пояснил Широков.

По его словам, у потерпевших есть шансы получить компенсацию.

"В настоящее время, единственное, что они могут, это попробовать посудиться в гражданском порядке для получения компенсации. Либо ждать своей судьбы в уголовном порядке", - сказал Широков.

Напомним, 18 сентября 2024 года группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке в Москве, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". К 20 сентября 2024 года число арестованных по делу о конфликте у офиса Wildberries выросло до 30.

О практике освобождения кадыровцев, который проходят по делам в том числе по тяжким преступлениям, напомнило об освобождении похитителей блогера Арега Щепихина.

Так, полиция отчиталась о задержании шестерых участников похищения Арега Щепихина, трое из которых предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое "оказались гражданскими". Им предъявлены обвинения по уголовным статьям о похищении и превышении полномочий, однако мерой пресечения, по данным источников, стала подписка о невыезде. Самого Щепихина суд заключил под стражу на два месяца по делу о призывах к экстремизму и возбуждении вражды.

Шестеро задержанных по делу о похищении Щепихина заявили, что "не тронули его и пальцем". Во время допроса они рассказали, что задачу задержать блогера получили от руководства. Подробности резонансного похищения блогера собраны в справке "Кавказского узла" "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Подписка о невыезде чеченским силовикам, похитившим блогера Арега Щепихина, явно продемонстрировала, что дело будет закрыто либо участники похищения формально подпишут контракты с Минобороны. Это вписывается в тренд безнаказанности чеченских силовиков, указали аналитики.

Арег Щепихин в ролике от 3 июня призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

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