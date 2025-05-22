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23:55, 22 мая 2025

Избран новый спикер парламента Нагорного Карабаха

Ашот Даниелян. Кадр видеосюжета Aravot.am

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат фракции “Свободная Родина” Ашот Даниелян избран спикером Национального собрания Нагорного Карабаха, его кандидатуру поддержали все пять фракций парламента. 

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля президент Нагорного Карабаха продлил срок полномочий карабахского парламента с учетом чрезвычайной ситуации, в которой оказалась непризнанная республика, а 15 апреля парламент Нагорного Карабаха внес в Конституцию поправки, позволяющие продлить полномочия ее Национального собрания и президента.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября 2024 года, в годовщину провозглашения республики, Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным

На заседании парламента Нагорного Карабаха 21 мая присутствовали 28 депутатов из 33, кандидатуру Ашота Даниеляна на пост спикера они одобрили единогласно. Также с 21 мая Даниелян исполняет обязанности руководителя  Нагорного Карабаха, пока парламент не изберет нового президента, передал корреспондент “Кавказского узла”.  

Обязанности спикера парламента до 21 мая исполнял Гагик Багунц, теперь он продолжит исполнять обязанности вице-спикера. Бывший председатель Нацсобрания Давид Ишханян был арестован азербайджанскими военными в начале октября 2023 года при попытке выехать из Нагорного Карабаха, сейчас он находится под судом в Баку. 

Под судом в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик АрутюнянБако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

Общественный деятель, бывший министр культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян выразил надежду, что в качестве председателя парламента Ашот Даниелян “возможно, активизирует внешнеполитическую деятельность Национального Собрания НКР". Он добавил, что “в ближайшие 10 дней парламенту предстоит избрать нового президента НКР".

С 21 мая Самвел Шахраманян больше не является президентом Нагорного Карабаха. Согласно Конституции непризнанной республики, парламент должен избрать нового президента из кандидатов, предложенных парламентскими фракциями. По состоянию на 22 мая фракции не выдвигали кандидатов, и день выборов не определен.

По итогам выборов, состоявшихся весной 2020 года, в парламент Нагорного Карабаха прошли пять пять политических сил: блок "Свободная"Родина" – "ГОА", партии "Единая Родина и "Справедливость", АРФ "Дашнакцутюн” и Демократическая партия Арцаха. 

"Кавказский узел" также писал, что в начале марта Ашот Даниелян присоединился к акции протеста, участники которой призывали карабахского госминистра Рубена Варданяна прекратить голодовку. 

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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