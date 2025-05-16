Парламент Нагорного Карабаха решил избрать нового президента

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Выдвижение кандидатов в президенты Нагорного Карабаха от парламентских фракций начнется после 21 мая.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля президент Нагорного Карабаха продлил срок полномочий карабахского парламента с учетом чрезвычайной ситуации, в которой оказалась непризнанная республика, а 15 апреля парламент Нагорного Карабаха внес в Конституцию поправки, позволяющие продлить полномочия ее Национального собрания и президента.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября 2024 года, в годовщину провозглашения республики, Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным.

Срок полномочий депутатов Национального собрания Нагорного Карабаха, избранных весной 2020 года, истекает 21 мая, но после этой даты их полномочия продлены принятыми поправками в Конституцию на основании чрезвычайной ситуации. При этом парламент изберет нового президента - фракции смогут выдвинуть своих кандидатов на этот пост в течение десяти дней после 21 мая, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” сотрудник представительства Нагорного Карабаха в Ереване.

“Недавние конституционные реформы позволили сохранить государственные институты Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), которые продолжают работать на общественных началах после насильственного перемещения в Армению. Так как президент Самвел Шахраманян был избран парламентом после отставки предыдущего президента, чьи полномочия должны были закончиться в 2025 году, Национальное собрание приняло решение провести выборы президента. Все решения принимаются Национальным собранием, так как у него мандат от народа”, - отметили в представительстве.

По итогам выборов, состоявшихся весной 2020 года, в парламент Нагорного Карабаха прошли пять пять политических сил: блок “Свободная Родина" – "ГОА”, партии “Единая Родина” и “Справедливость”, АРФ “Дашнакцутюн” и Демократическая партия Арцаха.

Государственные институты Нагорного Карабаха должны продолжать действовать и внесенные в Конституцию поправки “позволяют обеспечить их преемственность, отметил депутат карабахского парламента Давид Галстян. По его словам, “избрание нового президента позволит сохранить работу госинститутов”.

“Есть документ, подписанный президентом, что в сегодняшней ситуации проведение выборов невозможно, поэтому после истечения срока полномочий Национального собрания полномочия парламента автоматически продлеваются до возможности проведения новых выборов”, - пояснил он корреспонденту “Кавказского узла”.

Сохранение государственных институтов необходимо “для переговоров с международным сообществом и реализации коллективных прав народа Арцаха”, указал, в свою очередь, его коллега, депутат парламента Ваграм Балаян.

Все государственные институты непризнанной республики, в том числе офис омбудсмена, работают в Ереване на общественных началах, их работа не оплачивается, отметил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. “Конечно, организовать всенародные выборы проблематично, учитывая, что жители Арцаха разбросаны по всей Армении или покинули страну, но когда будет необходимо, этот вопрос решится”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. По данным офиса омбудсмена, Армению покинули более 24 тысяч граждан Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что 14 мая был обнародован документ отменяющий указ о роспуске Нагорного Карабаха. Он был подписан Самвелом Шахраманяном в Ереване в октябре 2023 года, когда он покинул Карабах. Указ об упразднении республики не вступал в законную силу, заявил информационный штаб Нагорного Карабаха.

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