Карабахское руководство в Ереване объявило роспуск республики недействительным

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Документ, отменяющий указ о роспуске Нагорно-Карабахской Республики, опубликован с призывом «прекратить спекуляции» о ликвидации непризнанного государства. Карабахские юристы и активисты поспорили о правовой силе и целесообразности этого документа.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля президент Нагорного Карабаха продлил срок полномочий карабахского парламента с учетом чрезвычайной ситуации, в которой оказалась непризнанная республика, а 15 апреля парламент Нагорного Карабаха внес в Конституцию, поправки позволяющие продлить полномочия ее Национального собрания и президента.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября 2024 года, в годовщину провозглашения республики, Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным.

Армянские медиа и общественные деятели 14 мая обнародовали документ, отменяющий указ о роспуске Нагорного Карабаха. Новый указ об отмене этого решения, как и сам указ о роспуске от 26 сентября 2023 года, подписан президентом Нагорного Карабаха Самвелом Шахраманяном.

Документ, который, в частности, опубликовал карабахский адвокат Роман Ерицян, был подписан Шахраманяном в Ереване уже в октябре 2023 года. С момента подписания и до мая 2025 года этот указ с номером 659-Н не публиковался, однако сейчас он опубликован «с требованием немедленно прекратить разговоры о роспуске Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)», написал юрист на своей странице в Facebook*.

По словам Ерицяна, после переезда в Ереван осенью 2023 года Самвел Шахраманян «издал еще один указ, которым на той же платформе признал недействительным указ о ликвидации Республики Арцах, подписанный 26 сентября 2023 года, о чем были в официальном письме проинформированы власти Республики Армения». Сделано это было, как указал адвокат, «во избежание спекуляций».

«Я уверен, что многие из вас знают или понимают мотивы указа президента Арцаха Самвела Шахраманяна о роспуске второго армянского государства в сентябре 2023 года. Некоторые также полагают, что ни одно должностное лицо, включая главу государства, не имеет полномочий распустить государство своим указом. Однако различные круги общества, даже не принимая во внимание тот факт, что так называемый указ о роспуске Арцаха даже не вступил в силу, всячески его фальсифицировали, называя Самвела Шахраманяна “президентом, распустивший Арцах”. Более того, исходя из содержания указа, в Армении были возбуждены уголовные дела против разных людей, в том числе глав общин Арцаха и членов совета старейшин, утверждающих, что государство и общины Арцаха распущены, а полномочия должностных лиц прекращены, следовательно, осуществление ими тех или иных полномочий является уголовно наказуемым», - написал Ерицян на своей странице в соцсети.

Юрист добавил, что формально оба указа - о роспуске республики и об отмене этого решения, - не имеют никакой юридической силы, противоречат Конституции и другим законам Нагорного Карабаха, а также не вступили в силу, - «и поэтому не могут даже повлечь за собой никаких последствий».

Он призвал земляков не обсуждать более роспуск республики и «не считать страницу Арцаха закрытой из-за территориальной потери», напомнив, что в Азербайджане в течение 30 лет сохранялись муниципальные органы власти карабахских общин, которые фактически не контролировали ситуацию на местах. «Мы вернем свое», - заявил Ерицян.

Опубликованному документу за подписью Шахраманяна «не хватает оценки геноцида и лишения родины населения Республики Арцах», считает адвокат Рафаел Мартиросян. Он добавил, что «указ должен быть признан состоявшимся правовым актом и для этого не обязательно обращаться в Конституционный суд». «Решение должностного лица, признающего принятый им же ранее правовой акт недействительным, является легитимным», - указал он.

Карабахский общественный деятель, создатель проекта Arcakhinfo Марат Еганян выразил мнение, что «для аннулирования указа о роспуске республики депутаты должны были обратиться в Верховный суд».

«Шахраманян не должен был издавать такой указ. Для того, чтобы признать предыдущий указ неконституционным, депутаты Национального собрания должны были обратиться в Верховный суд. Видимо, для этого у них не хватило воли. Я не исключаю, что бездействие нашего парламента может привести к еще большим проблемам», - считает Еганян.

Карабахские армяне смогут вернуться в регион только в результате военной победы, обеспечить которую армянская сторона не в состоянии, а «все остальное – лишь пустые слова», полагает руководитель карабахской партии «Завтрашний Арцах» Тигран Петросян.

Информационный штаб Нагорного Карабаха, комментируя публикацию Романа Ерицяна, отметил, что «так называемый указ о роспуске Республики Арцах был подписан в сложнейшей ситуации, созданной широкомасштабным наступлением Азербайджана» и преследовал цель обеспечить открытие единственной дороги в Армению для безопасной эвакуации жителей.

«Этот документ был неконституционным, а также противоречил Закону Республики Арцах «О нормативных правовых актах», согласно которому нормативные правовые акты вступают в силу в указанные в них сроки, но не ранее следующего дня после их официального опубликования, за исключением случаев, когда законом установлено, что данный нормативный правовой акт вступает в силу немедленно после опубликования. Закон также устанавливает, что документы обнародуются на едином сайте публикации нормативных правовых актов. Так называемый указ, как документ, не был включен в единый сайт публикации нормативных правовых актов и официально не публиковался, хотя по просьбе азербайджанской стороны на страницах Информационного штаба Арцаха был распространен пресс-релиз о нем, что не может считаться официальной публикацией документа», - заявил Инфоштаб Нагорного Карабаха.

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