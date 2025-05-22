Названы сроки вывоза песка с мазутом с полигона в Ростовской области на Кубань

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Песок с мазутом, собранный на пляжах Анапы и Темрюкского района, который с января хранится на полигоне в Семикаракорском районе, в течение двух недель будет вывезен в Краснодарский край.

Как писал "Кавказский узел", в январе временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь запретил утилизацию мазута на частном полигоне в Семикаракорском районе, заявив, что он не готов к приему мазута. Полигон не оборудован должным образом для принятия особо опасных отходов, указали экологи.

Вопрос с мазутным песком на полигоне в Семикаракорском районе решен – его отправят обратно в Краснодарский край. Компания «Южный город» заключила соглашение на вывоз загрязненного песка на кубанский полигон, сообщил сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Первые 200 тонн вывезут уже в понедельник. Планируем весь процесс завершить в течение двух недель", - сообщил он в своем Telegram-канале, добавив, что поручил министру экологии Ростовской области Михаилу Фишкину выехать на место и контролировать работы лично.

Напомним, жители Семикаракорского района в обращении к Путину пожаловались, что на местный полигон завозятся опасные отходы, в том числе там хранится песок из Краснодарского края. Полиция вынесла предупреждение участникам обращения, а позднее на одну из участниц обращения составили протокол по статье о несанкционированном митинге (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ), позднее дело было прекращено. Активистка заявила, что жалобу на нее написала представитель районной администрации.

После обращения жителей на полигон отправилась комиссия, сообщил глава Минприроды Ростовской области. По информации ведомства, 1800 тонн песка с мазутом из Анапы на этом полигоне хранятся по правилам, более песок из Анапы не завозился. При этом на полигон продолжают поступать жидкие химические отходы неизвестного происхождения, которые проникают в почву и угрожают оросительному водоему.

"Кавказский узел" также писал, что к 1 марта с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Власти обещали вывезти с площадки весь песок к 1 апреля, но перенесли этот срок на 15 апреля, а затем на конец мая, сославшись на нехватку мощностей предприятий по утилизации. Песок хранится вблизи от домов, школы и детсада, указали жители Воскресенского и призвали чиновников ускорить сроки вывоза песка.

Жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута. 17 января жители Воскресенской потребовали не допустить изменения назначения земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Также они сообщали о сильном запахе от полигона. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

Полигон в станице Раевская близ Новороссийска может стать местом для складирования песка с мазутом, проводится его обследование, отчитался оперштаб. В Раевской нет условий для хранения опасных отходов, уверена местная активистка.Местные жители, активисты и экологи высказали опасения, что песок вывозится из Воскресенского в разные населенные пункты для имитации обещанной властями безопасной утилизации. На Кубани фактически нет инфраструктуры для безопасной утилизации загрязненного мазутом песка, пояснил, в частности, эколог Валерий Бриних.

"Расфасовывая этот песок по поселкам, чиновники лишь маскируют проблему. Такие действия нарушают права граждан на безопасную окружающую среду. Если песок безопасен, пусть опубликуют анализы, выложат их в открытый доступ. Пока этого нет, доверия нет. Складывается ощущение, что песок просто прячут под видом "рекультивации” и "строительства дорог", - сказал он.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

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