Грузинские журналисты оспорили увольнение с провластного телеканала

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Нино Зауташвили и Васил Иванов-Чиковани обжаловали в суде увольнение из "Общественного вещателя", посчитав решение руководства следствием их критики в адрес редакционной политики канала.

Как писал "Кавказский узел", журналисты раскритиковали принятые поправки в закон “О грантах”, указав, что они впервые в новейшей истории Грузии законодательно закрепляют авторитаризм. Эти изменения приведут к уничтожению критических СМИ и установлению диктатуры, указали представители медиа.

1 апреля депутаты парламента Грузии приняли "Акт о регистрации иностранных агентов", который вводит понятие физлиц-иноагентов, также они приняли поправки в закон "О вещании", которые запрещают телекомпаниям получать иностранное финансирование. Эти законодательные инициативы лишат неправительственные организации и медиа возможности продолжать работу даже под другими организационными формами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Грузинские журналисты Нино Зауташвили и Васил Иванов-Чиковани обжаловали в суде решения об их увольнении из "Общественного вещателя", сообщает сегодня JAMnews.

Зауташвили и Иванов-Чиковани были уволены с телеканала 11 апреля. По их словам, это произошло потому, что они публично критиковали редакционную политику канала и заявляли, что она «не может отвечать запросам общества», поскольку канал находится под влиянием властей, пишет издание.

Главное о преследовании участников протестов в Грузии По уголовным делам, связанным с акциями протеста, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA, преследуются 64 человека. В начале апреля 2025 года на масштабное усиление нарушений прав человека на протестах в Грузии указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии.

Напомним, в Грузии уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) проходят акции протеста. Их участники требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных 1 .

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста против решения властей.

За время протестов административному преследованию подверглись более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

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