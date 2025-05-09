×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:55, 9 мая 2025

Грузинские журналисты оспорили увольнение с провластного телеканала

Васил Иванов-Чиковани и Нино Зауташвили. Фото и коллаж: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/167846-vasil-ivanov-chikovani-i-nino-zautashvili-uvoleny-s-obshchestvennogo-veshchatelia

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нино Зауташвили и Васил Иванов-Чиковани обжаловали в суде увольнение из "Общественного вещателя", посчитав решение руководства следствием их критики в адрес редакционной политики канала.

Как писал "Кавказский узел", журналисты раскритиковали принятые поправки в закон “О грантах”, указав, что они впервые в новейшей истории Грузии законодательно закрепляют авторитаризм. Эти изменения приведут к уничтожению критических СМИ и установлению диктатуры, указали представители медиа.

1 апреля депутаты парламента Грузии приняли "Акт о регистрации иностранных агентов", который вводит понятие физлиц-иноагентов, также они приняли поправки в закон "О вещании", которые запрещают телекомпаниям получать иностранное финансирование. Эти законодательные инициативы лишат неправительственные организации и медиа возможности продолжать работу даже под другими организационными формами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Грузинские журналисты Нино Зауташвили и Васил Иванов-Чиковани обжаловали в суде решения об их увольнении из "Общественного вещателя", сообщает сегодня JAMnews.

Зауташвили и Иванов-Чиковани были уволены с телеканала 11 апреля. По их словам, это произошло потому, что они публично критиковали редакционную политику канала и заявляли, что она «не может отвечать запросам общества», поскольку канал находится под влиянием властей, пишет издание.

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для
17:36 07.04.2025
Главное о преследовании участников протестов в Грузии
По уголовным делам, связанным с акциями протеста, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA, преследуются 64 человека. В начале апреля 2025 года на масштабное усиление нарушений прав человека на протестах в Грузии указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии.

Напомним, в Грузии уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) проходят акции протеста. Их участники требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных .

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста против решения властей.

За время протестов административному преследованию подверглись более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Тарбей Аркания. Скриншот публикации на странице Харьковской академии физической культуры в Instagram.
23:57, 8 мая 2025
Грузинский боец убит в зоне военных действий на Украине
Глава полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе дает показания на суде по делу Мзии Амаглобели. Скриншот с сайта TV Pirveli.
20:35, 8 мая 2025
Глава полиции Батуми рассказал в суде по делу Амаглобели о боли от пощечины
Мзия Амаглобели. Скриншот фото "Батумелеби" от 07.05.25, https://batumelebi.netgazeti.ge/news/572039/
10:53, 8 мая 2025
Амаглобели потребовала опровержения высказываний представителей власти о ней
Антон Чечин в суде. Фото: Mindia Gabadze / Publika.ge
03:53, 8 мая 2025
Защита Чечина назвала ложными показания свидетелей обвинения
Вид на Тбилиси со смотровой площадки. Фото М. Кузнецовой для "Кавказского узла".
01:55, 8 мая 2025
Посольство США предупредило сотрудников об угрозе терактов в Тбилиси
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Семь заявлений Кадырова об отставке

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Фото
17:01, 9 марта 2025
BERG...man Tbilisi
61
"Участвовал в драках и грабежах, время было такое". Дурак, подлец или другое? 90-е и мы
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Мзия Амаглобели https://ru.netgazeti.ge/
07 мая 2025, 14:33
Мзии Амаглобели предъявлено новое обвинение

Девушка в поезде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 мая 2025, 21:12
Правозащитницы сочли реальной угрозу для сбежавшей из Ингушетии девушки

Азер Бадамов. Фото: APA https://ru.apa.az/
06 мая 2025, 18:05
Азербайджанский депутат Бадамов счел безосновательным запрет въезда в Россию

Кенан Исмаил. Фото: https://www.facebook.com/photo?fbid=1224260932744052&set=a.416215033548650 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
06 мая 2025, 13:56
Азербайджанский оппозиционер арестован по обвинению в хулиганстве

Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Показать больше