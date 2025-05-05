МВД назвало тяжелым состояние одного из раненых полицейских
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Сотрудник полиции, получивший тяжелое огнестрельное ранение, смог нейтрализовать нападавшего, который хотел добить его ножом. О состоянии второго пострадавшего силовика ведомство не сообщило.
Как писал "Кавказский узел", МВД Дагестана сегодня вечером уточнило информацию о числе участников нападения на полицейских в Махачкале, опровергнув данные о четверых нападавших. В нападении участвовали только двое, и они оба убиты, заявило ведомство.
При нападении на наряд ДПС в Махачкале, по данным МВД Дагестана, были убиты двое полицейских, еще двое получили ранения, и пострадали трое гражданских лиц. Сообщалось также о двух напавших, убитых в перестрелке, и о том, что остальные участники перестрелки скрылись на патрульной машине ДПС. По данным Минздрава Дагестана, двое участников нападения были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.
26-летний сотрудник полиции, пострадавший при нападении, находится в махачкалинской больнице в тяжелом состоянии. По информации главы пресс-службы МВД Дагестана Гаяны Гариевой, сотрудник “нейтрализовал” нападавшего, когда тот пытался “добить” силовика.
“Один из нападавших, набросился на него с ножом. Будучи раненым при обстреле, пострадавший полицейский вступил с ним в схватку и, завладев его же ножом, нейтрализовал нападавшего”, - написала Гариева в своем Telegram-канале "Криминальная хроника", отметив, что у молодого полицейского есть жена и дети. В публикации приведено короткое видео, на котором полицейский борется с нападавшим, в кадре виден нож. Также Гариева опубликовала фотографию с раненым полицейским на каталке.
Место, где произошла перестрелка в Махачкале, практически совпадает с локацией, где в июне прошлого года было совершено аналогичное нападение на сотрудников полиции.
23 июня 2024 года, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения. Следователи считают, что группировку, участники которой совершили нападения, создал сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".
Недалеко от места происшествия располагается школа №12, администрация Кировского района Махачкалы, Арбитражный и Кировский районный суд. Район имеет преимущественно частную жилую застройку, но есть и многоэтажные жилые дома. Улицы оживленные, через этот район курсируют многие маршруты общественного транспорта, отсюда есть выезд на республиканскую автодорогу в сторону Хасавюрта и многочисленных приморских баз отдыха.
Инцидент в Махачкале прокомментировал Муфтият Дагестана. "С глубокой скорбью восприняли весть о трагических событиях в Махачкале. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяем вашу боль и скорбь. Погибшие исполнили свой долг, проявив мужество и самоотверженность в борьбе с теми, кто сеет страх и раздор. Такие преступления - прямой вызов нашему обществу, нашим духовным и нравственным ценностям. Они не имеют ничего общего с верой, религией и нравственностью", - говорится в публикации Telegram-канала муфтията.
Вооруженный инцидент в Махачкале стал как минимум третьим за два месяца в Дагестане. Перестрелке в Махачкале предшествовали апрельский вооруженный инцидент в Дербенте и мартовская КТО в махачкалинском поселке Семендер, следует из подсчетов "Кавказского узла".
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источник: корреспондент "Кавказского узла"