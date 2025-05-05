МВД назвало тяжелым состояние одного из раненых полицейских

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Сотрудник полиции, получивший тяжелое огнестрельное ранение, смог нейтрализовать нападавшего, который хотел добить его ножом. О состоянии второго пострадавшего силовика ведомство не сообщило.

Как писал "Кавказский узел", МВД Дагестана сегодня вечером уточнило информацию о числе участников нападения на полицейских в Махачкале, опровергнув данные о четверых нападавших. В нападении участвовали только двое, и они оба убиты, заявило ведомство.

При нападении на наряд ДПС в Махачкале, по данным МВД Дагестана, были убиты двое полицейских, еще двое получили ранения, и пострадали трое гражданских лиц. Сообщалось также о двух напавших, убитых в перестрелке, и о том, что остальные участники перестрелки скрылись на патрульной машине ДПС. По данным Минздрава Дагестана, двое участников нападения были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

26-летний сотрудник полиции, пострадавший при нападении, находится в махачкалинской больнице в тяжелом состоянии. По информации главы пресс-службы МВД Дагестана Гаяны Гариевой, сотрудник “нейтрализовал” нападавшего, когда тот пытался “добить” силовика.

“Один из нападавших, набросился на него с ножом. Будучи раненым при обстреле, пострадавший полицейский вступил с ним в схватку и, завладев его же ножом, нейтрализовал нападавшего”, - написала Гариева в своем Telegram-канале "Криминальная хроника", отметив, что у молодого полицейского есть жена и дети. В публикации приведено короткое видео, на котором полицейский борется с нападавшим, в кадре виден нож. Также Гариева опубликовала фотографию с раненым полицейским на каталке.

Место, где произошла перестрелка в Махачкале, практически совпадает с локацией, где в июне прошлого года было совершено аналогичное нападение на сотрудников полиции.

Недалеко от места происшествия располагается школа №12, администрация Кировского района Махачкалы, Арбитражный и Кировский районный суд. Район имеет преимущественно частную жилую застройку, но есть и многоэтажные жилые дома. Улицы оживленные, через этот район курсируют многие маршруты общественного транспорта, отсюда есть выезд на республиканскую автодорогу в сторону Хасавюрта и многочисленных приморских баз отдыха.

Инцидент в Махачкале прокомментировал Муфтият Дагестана. "С глубокой скорбью восприняли весть о трагических событиях в Махачкале. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяем вашу боль и скорбь. Погибшие исполнили свой долг, проявив мужество и самоотверженность в борьбе с теми, кто сеет страх и раздор. Такие преступления - прямой вызов нашему обществу, нашим духовным и нравственным ценностям. Они не имеют ничего общего с верой, религией и нравственностью", - говорится в публикации Telegram-канала муфтията.

Вооруженный инцидент в Махачкале стал как минимум третьим за два месяца в Дагестане. Перестрелке в Махачкале предшествовали апрельский вооруженный инцидент в Дербенте и мартовская КТО в махачкалинском поселке Семендер, следует из подсчетов "Кавказского узла".

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