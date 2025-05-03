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23:54, 3 мая 2025

Карачаевцы отпраздновали день возрождения народа

Конный марш в Предгорном сельском поселении. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Урупского района от 03.05.25,https://t.me/nvrskadm/35838

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Празднование дня возрождения карачаевского народа в этом году перекликается с 80-летием Победы. Участники празднования напомнили об участии карачаевцев в Великой Отечественной войне, в то время как родные бойцов подверглись депортации.

 Как писал "Кавказский узел", в 2023 году 3 мая было объявлено в Карачаево-Черкесии нерабочим днем в связи с 66-летием со дня возвращения карачаевского народа из мест депортации. При этом шествие, которое обычно проходило в Карачаевске в День возрождения карачаевского народа, было отменено из соображений безопасности. С формальной точки зрения карачаевцы реабилитированы полностью, но процесс нельзя считать завершенным, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки. В 2024 году участники официальной акции в Карачаевске, приуроченной к Дню возрождения карачаевского народа, почтили память погибших в годы депортации, в республике открылись книжные и фотовыставки. 

Депортация карачаевцев началась в СССР 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных - более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей - погибли в дороге, а также в местах переселения. В современной Карачаево-Черкесии 2 ноября считается Днем депортации карачаевского народа". 3 мая 1957 года первые семьи карачаевцев вернулись на свою родину из мест депортации, этот день ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "День возрождения карачаевского народа: трудности реабилитации".

По случаю дня возрождения карачаевского народа  в городах и районах Карачаево-Черкесии прошли митинги, концерты, праздничные мероприятия.

Так, администрация Урупского района сообщила о конном марше в Предгорненском сельском поселении.

Хычины на празднике в Карачаевске. Стоп-кадр видео от 01.05.25, https://t.me/admteberda/8409

В Карачаевске прошел праздник хычина и айрана, в ходе которого было приготовлено почти 10 тысяч порций хычинов, 500 литров айрана и 100 литров шорпы. 

ДЦМ Карачаево-Черкессии проинформировал, что в Усть-Джегутинском районе муфтий республики совершил обряд дуа в память о погибших в годы депортации, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и духовного единства народов.  В ходе мероприятия состоялись конные скачки.

Многие из мероприятий одновременно были посвящены 68-летию со дня начала возвращения карачаевцев из ссылки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, их участники напомнили о вкладе бойцов из Карачаево-Черкесии в победу.

Так, в Telegram-канале Карачаевского муниципального округа приводится история семьи Салпагаровых, четверо сыновей которых воевали, один погиб. Один из сыновей, Исмаил Салпагаров, прошел всю войну.

Семья Салпагаровых. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Карачаевского района от 03.05.25, https://t.me/karachraion/11621."Исмаил мною и командованием дивизии был представлен к званию Героя Советского Союза. Но Золотую Звезду героя он так и не получил из-за горькой участи своего народа. Подумать только, отца, мать, сестер в то время, когда их сыновья и братья защищают Родину от страшного врага (притом один из братьев погиб в бою, а другой тяжело ранен и комиссован как инвалид, двое продолжают воевать), выгоняют из дома и отправляют в далекую Среднюю Азию. Когда Исмаил узнал о высылке карачаевцев, он с криком вскочил с места,горько плакал и бился головой о ствол пушки. Мы его еле-еле успокоили", - приводятся в публикации слова полковника в отставки Константина Крымова. 

"Возвращение на историческую родину стало актом восстановления исторической правды и доказательством того, что никакие испытания не смогли сломить дух гордого народа", - указал в своем Telegram-канале Конгресс Карачаевского народа.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид темрезов указал, что карачаевцы всегда были в сложные периоды вместе с другими народами страны. "Мы всегда были вместе: бок о бок сражались на фронтах Великой Отечественной войны, возрождали родную землю и домашние очаги в послевоенное время", - приводятся его слова в Telegram-канале.

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона.

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Автор: "Кавказский узел"

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