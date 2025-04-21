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03:10, 21 апреля 2025

Свидетели обвинения не опознали подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На суде по делу семерых жителей Дагестана 11 свидетелей обвинения не смогли опознать подсудимых и заявили, что не имеют к ним претензий.

Как писал "Кавказский узел", в феврале Ставропольский краевой суд начал рассматривать дело семи жителей Дагестана, в том числе Башира Магомедова, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту. Магомедов отказался признать вину.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Адвокат Башира Магомедова Зарифа Урдуханова рассказала 20 апреля корреспонденту "Кавказского узла", что, несмотря на то, что было допрошено уже 11 потерпевших, ни один из них не опознал никого из сидящих на скамье подсудимых.

«При допросе одиннадцати потерпевших ни один из них не указал на кого-то из подсудимых, как причинившего им вред. Никого не опознали, при том что освещение позволяло видеть лица, а у ППСников были видеорегистраторы. Кроме того, они заявили, что претензий к подсудимым не имеют», - рассказала она.

Урдуханова также рассказала о причинах, побудивших Магомедова отправиться в аэропорт. «29 октября 2023 года он пошел туда, не зная, что прилетит самолет из Тель-Авива. Он никогда не был против евреев. Он пришел туда, услышав, что там проводится мирный митинг в поддержку Палестины, с протестом против политики Нетаньяху. До этого все заявки на митинг были отклонены», - подчеркнула она.

Напомним, к 16 января в суды было направлено 28 уголовных дел 135 обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Еще семь человек, в том числе трое предполагаемых организаторов беспорядков, были объявлены в розыск.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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