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03:14, 19 апреля 2025

Семеро военных сбежали из комендатуры в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из комендатуры в Краснодаре, где находились обвиняемые в самовольном оставлении части военные, удалось сбежать, по данным источников, семерым военнослужащим, четверо были задержаны сразу, трое скрываются.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью около сотни обвиняемых в самовольном оставлении части военнослужащих предприняли попытку побега из военной комендатуры Краснодарского гарнизона.

Семерым военным удалось сбежать из военной комендатуры в Краснодаре, сообщает сегодня телеграм-канал Baza.

По его данным, четверых из них уже поймали, трое все еще в бегах. Предварительно, они не вооружены.

"Кавказский узел" писал, что 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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Автор: "Кавказский узел"

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