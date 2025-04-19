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00:17, 19 апреля 2025

Силовики заблокировали улицу у военной комендатуры в Краснодаре

Машины силовиков у здания военной комендатуры в Краснодаре. Скриншот фото из Telegram-канала "Краснодар. Телетайп" от 18.04.25, https://t.me/tipichkras/62745

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Машины силовиков стянуты к территории военной комендатуры Краснодарского гарнизона. По данным источников, около сотни обвиняющихся в самовольном оставлении части военнослужащих предприняли попытку побега. Они сломали забор, за которым они содержались, и вышли на территорию комендатуры.

Около ста военных, ранее самовольно оставивших часть (СОЧ), попытались сбежать из воинской части Краснодара. сообщила поздно вечером 18 апреля "База".

По предварительным данным, на территории одной из военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть. Сегодня вечером около ста таких военных, сломали забор территории, где они содержались, и вышли уже на территорию военной комендатуры.  По предварительной информации, военные не были вооружены, также обошлось без жертв и пострадавших. Удалось ли кому-то из них покинуть воинскую часть, неизвестно, указано в публикации.

У военной комендатуры на  3-й Трудовой улице находятся несколько полицейских машин, сообщает издание 93.ru

Telegram-канал "Типичный Краснодар" опубликовал несколько видео с места событий, на них видны машины с мигалками, несколько машин едут по улице с включенными сиренами.

Телеграм-канал «Краснодар и край» сообщил, что улица блокирована «со всех сторон». По данным источника, "никто никуда не сбегал, действия происходят внутри воинской части". 

Как следует из информации на "Яндекс.картах", на 3-й Трудовой улице в Краснодаре располагается военная комендатура гарнизона 1-го разряда.

Власти Краснодара и силовые  структуры к 0.15 мск не комментировали происходящее.

"Кавказский узел" писал, что 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Автор: "Кавказский узел"

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