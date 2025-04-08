Житель Кабардино-Балкарии оштрафован за дискредитацию армии

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На 15 тысяч рублей оштрафовал суд Майского местного жителя Тимура Стольникова за порезанные постеры с портретами погибших российских военных.

Житель Кабардино-Балкарии Тимур Стольников признан виновным в дискредитации российских военных.

По версии следствия, Стольников порезал постеры с портретами погибших российских военных, которые были наклеены на стену в продуктовом магазине, пишет 7 апреля "ОВД-Инфо"*.

Майский районный суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и оштрафовал на 15 тысяч рублей.

В карточке на сайте Майского районного суда указано, что дело Стольникова поступило на рассмотрение 4 марта и было рассмотрено 7 апреля.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе административный протокол по статье о дискредитации армии был составлен на жителя Нальчика Шахина Шихмурадова.

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