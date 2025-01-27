Житель Нальчика заподозрен в дискредитации армии

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Административный протокол по статье о дискредитации армии составлен на Шахина Шихмурадова и передан на рассмотрение в Нальчикский городской суд.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Нальчика Шахин Шихмурадов заподозрен в дискредитации армии (статья 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации), материалы поступили в суд 16 января, следует из карточки дела на сайте суда. Рассмотрение назначено на 31 января.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2024 года стало известно, что суд Прохладненского района счел доказанными утверждения о том, что местный житель Виктор Марчук негативно высказывался о военной операции на Украине, и оштрафовал его на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

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