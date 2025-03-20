Контрактник из Дагестана убит в Курской области

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Изамудин Гамзатов убит в боевых действиях в Курской области. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1310 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 19 марта официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 1309 бойцов из Дагестана.

Контрактник, рядовой Изамудин Гамзатов умер 1 октября 2024 года после ранения, полученного в ходе боев в Курской области, ему было 32 года, он похоронен в Кизилюрте, где жил и работал. У него остались пять дочерей, сообщила сегодня администрация Левашинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1310 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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