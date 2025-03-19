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17:06, 19 марта 2025

Боец из Дагестана убит в Курской области

Багатыр Курбалиев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Хивского района от 19.03.25, https://t.me/mo_khivskiy/19391.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Багатыр Курбалиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1309 бойцов из Дагестана.

Как писал  "Кавказский узел", к 16 марта были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1308 бойцов из Дагестана.

Старший стрелок мотострелкового  батальона, сержант Багатыр Курбалиев убит в Курской области в феврале, сообщила сегодня администрация Хивского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1309 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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