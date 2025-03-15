Атака беспилотников отражена в Ростовской области

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Беспилотные летательные аппараты сбиты сегодня ночью в небе над Тарасовским и Чертковским районами Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 марта пять беспилотников атаковали Ростовскую область, при отражении атаки в Шолоховском районе начался пожар.

Об отражении очередной атаки БПЛА на Ростовскую область сегодня утром сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

По его данным, силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака беспилотников в Тарасовском и Чертковском районах.

"По оперативным данным пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем телеграм-канале.

После начала военных действий на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, частный дом загорелся в селе Ряженое Матвеево-Курганского района после падения беспилотника 8 марта. 7 марта военные обезвредили дрон в Усть-Донецком районе, а 4 марта в регионе было сбито 10 беспилотников.

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