Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

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Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстрелах приграничных территорий. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 6 января Минобороны Азербайджана дважды обвинило армянских военных в обстрелах приграничных позиций. Армянское военное ведомство назвало эти сообщения дезинформацией.

Сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о том, что азербайджанские позиции в Лачинском районе были обстреляны с территории Армении.

"4 марта около 22.05 (21.05 мск) подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Минобороны Армении заявило, что эта информация "не соответствует действительности", и отметило, что аппарат премьер-министра Армении ранее предложил создать совместный механизм между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушения режима прекращения огня или информации о них. "Однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение", - отмечается в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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