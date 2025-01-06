Баку второй раз за сутки обвинил Ереван в стрельбе на границе

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Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в новых обстрелах территории Лачинского района. Армянское военное ведомство назвало это сообщение дезинформацией.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что вечером 5 января позиции азербайджанской армии около сел Забух и Джагазур Лачинского района были обстреляны армянскими военными из стрелкового оружия. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения.

Позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении вновь подверглись обстрелу, заявило Минобороны Азербайджана. "6 января примерно в 14:10 [13.10 мск] подразделения вооруженных сил Армении […] вновь подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Забух Лачинского района", - говорится в публикации.

Минобороны Армении обвинило азербайджанское Минобороны в распространении дезинформации. "Сообщение МО Азербайджана о том, что якобы 6 января, в районе 14:10 подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-восточной части приграничной зоны, не соответствует действительности", - заявило ведомство, сообщение которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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