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20:25, 1 марта 2025

Активность граждан Абхазии на участке в Москве была высокой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Избиратели в Москве ждали в очередях на улице возможности проголосовать на выборах президента Абхазии. Многие из них заявили, что изначально определились, за кого отдадут свой голос.

Как писал "Кавказский узел", сегодня проходило голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. Были открыты 154 избирательных участка, в том числе два в России (в Москве и Черкесске). Днем на участке в Москве образовались очереди из желающих проголосовать

Во втором туре выборов участвуют и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, ни один из пяти кандидатов не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Около 18.00 мск на московском участке для голосования во втором туре выборов президента Абхазии сохранялась высокая активность избирателей, хотя людей было и меньше, чем утром. Люди продолжали стоять в очередях к рамкам, вечером корреспондент "Кавказского узла" заметил в очереди около 35-40 человек. Группы также поджидали товарищей, которые еще не успели проголосовать. 

Но при этом продолжали подходить все новые и новые люди. За час, по оценке корреспондента "Кавказского узла" через участок прошло не менее 240 человек с учетом членов семей - если утром многие были без детей, то вечером, напротив, было значительное количество семей с детьми.

Корреспонденту "Кавказского узла" удалось пообщаться с некоторыми избирателями, покидавшими участок.  Все они подтвердили, что пришли на участок сами, а не по чьей-то просьбе или требованию.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" избиратели, преподавательница вуза Евгения, пенсионерка и бывшая преподавательница английского языка Саида Логуа, жительница Москвы Юлия, а также двое мужчин, отказавшихся представиться, заявили, что изначально определились, за кого они будут голосовать на выборах президента Абхазии.

Лишь молодой мужчина, также отказавшийся  назвать свое имя, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что колебался до последнего. "Я решил за кого я буду голосовать только что - на самом избирательном участке", - подчеркнул он. 

Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Скриншоты https://www.bbc.com/azeri/, https://dzen.ru/sputnikaz, https://www.meydan.tv/ru/article/v-azerbajdzhane-annulirovana-korrespondentskaya-akkreditacziya-golosa-ameriki/, https://turan.az/ru/obshhestvo/obrashhenie-k-citateliam-informacionnogo-agentstva-turan-790363 Главное о закрытых в Азербайджане медиа

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