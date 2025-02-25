Верховный суд отказался рассматривать заявление адвоката Идалова

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Верховный суд России отказался рассматривать заявление адвоката Тимура Идалова о привлечении к уголовной ответственности судьи Химкинского городского суда Людмилы Федорченко. Идалов считает этот отказ «обычной отпиской».

Как писал "Кавказский узел", 21 января адвокат из Чечни Тимур Идалов был освобожден от принудительных работ, распоряжение о вступлении приговора в силу отозвано. Идалов попросил Верховный суд разрешить привлечь к ответственности судью, которая вынесла ему приговор. Сроки давности по делу уже истекли. Апелляционная жалоба Идалова на приговор поступила в Химкинский горсуд 16 января. В апелляции Тимура Идалова освободили от наказания по делу об угрозах убийством или причинением вреда здоровью в отношении прокурора (ч. 2 ст. 296 УК) в связи с истечением срока давности, а также от лишения его статуса адвоката.

28 ноября 2024 года суд приговорил адвоката из Чечни Тимура Идалова к году и 11 месяцам принудительных работ и на три года запретил заниматься адвокатской деятельностью, признав виновным в угрозах прокурору. Лишение адвокатской практики стало наиболее суровой частью наказания Идалова. Суд необоснованно добавил Идалову отягчающий мотив и оставил его под стражей до апелляции, хотя обязан был немедленно отпустить на свободу в зале суда. 27 декабря 2024 года Идалов вышел на свободу и обратился к судье Химкинского горсуда, указав на нарушения в своем деле.

Напомним, 19 января Идалов направил заявление в Верховный суд РФ с требованием дать согласие на привлечение судьи Людмилы Федорченко к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудного приговора. По его мнению, судья умышленно проигнорировала нормы уголовно-процессуального законодательства, допустив произвольное лишение свободы, несмотря на назначение наказания, не связанного с лишением свободы. Кроме того, Идалов указывает на возможный предварительный сговор между судьей и руководством Московского областного суда, включая председателя судебной коллегии Натальей Урбанович. Идалов также усомнился в действиях врио председателя Химкинского горсуда В.А.Татарова.

24 февраля Тимур Идалов получил письмо, где сообщается об отказе в рассмотрении его жалобы и привлечения к ответственности судьи Химкинского городского суда Людмилы Федорченко.

«Возвращаю Ваше заявление о даче согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности и сообщаю, что вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении судьи разрешается председателем СКР РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. В компетенцию Верховного Суда Российской Федерации принятие решений по таким вопросам не входит», - говорится в ответе Верховного суда от 28 января за подписью главного консультанта Н.В.Смилянец. Также в ответе сообщается, что «правовая оценка законности состоявшихся судебных постановлений и процессуальных действий судьи при рассмотрении дела может быть осуществлена вышестоящим судом только при обжаловании принятых судебных актов в порядке, установленном процессуальным законодательством».

Сам адвокат назвал это решение отпиской, "абсолютным покрывательством" и намерен обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей РФ. «Они обязаны принимать меры судебного реагирования, хотя бы направить материалы в ВККС со своей резолюцией, но они этого не сделали, что лишний раз подтверждает, что суды у нас являются абсолютно зависимы. Только ВС может принять меры в соответствии со своей компетенцией, направить в ВККС для инициирования служебной проверки, но это обычная отписка», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Тимур Идалов.

Адвокат намерен добиваться привлечения к ответственности судей за неправосудные решения.

«Я буду писать в ВККС с требованием принять меры, с указанием на ответ ВС РФ о том, что этот вопрос находится к их компетенции и буду требовать принять меры соответствующего реагирования... Законы РФ не позволяют содержать под стражей осужденных к принудительным работам, но в отношении адвоката Идалова они сделали исключение, поскольку я неугоден лицам, злоупотребляющим своими полномочиями», - заявил адвокат.

19 января Идалов направлял аналогичную жалобу в Генпрокуратуру РФ. Ответ на жалобу до настоящего момента не поступил, несмотря на регламент ее рассмотрения в один месяц.

Ранее зампредседателя ВС РФ Владимир Давыдов не увидел нарушений прав Идалова и противоречий уголовно-процессуальному закону в решениях Химкинского городского суда и Мособлсуда, подтвердивших законность продления запрета покидать жилище Идаловым на срок более 12 месяцев, а также в решении ВС РФ об отказе в передаче кассационной жалобы Идалова на рассмотрение судом кассационной инстанции. Копия ответа ВС РФ от 31 октября 2024 года за подписью зампредседателя суда Давыдова имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Сам адвокат заявляет, что такое продление не может являться законным, поскольку «императивные нормы закона (п. 1 ч. 10 ст. 105.1 УПК РФ) говорят, что по преступлениям небольшой и средней тяжести запрет выхода из жилища не может превышать 12 месяцев».

«Они мне продлили свыше 12 месяцев, почти до 15, и говорят, что все это нормально. На основании этих незаконных продлений запретов они заключили меня под стражу, якобы я нарушил этот запрет, превышающий 12 месяцев, заочно объявили в розыск и заочно арестовали», - сообщил также Тимур Идалов.

Ответ Давыдова был также обжалован Идаловым на имя председателя ВС РФ Ирины Подносовой.

«Моя жалоба на имя председателя ВС РФ Ирины Подносовой была возвращена мне со ссылкой на ст. 401.17 УПК РФ «о недопустимости внесения повторных кассационных жалоб по тем же правовым основаниям». Они не стали рассматривать вопросы о законности или незаконности моих доводов, лишь заявив, что я не имею права вносить повторные кассационные жалобы по тем же основаниям. Таким образом, суд заявил, что я исчерпал все средства внутригосударственной правовой защиты на национальном уровне... Кроме как обратиться в Комитет по защите прав человека ООН, в Международный уголовный суд, откуда нас пока не выгнали, у нас альтернативы нет, жалоба готовится», - заявил Идалов.

Согласно УПК РФ срок применения запрета [покидать жилище], предусмотренного п.1, ч.10, ст.105.1 УПК РФ устанавливается и продлевается судом в соответствии со статьей 109 УПК и с момента вынесения судом решения о его установлении не может превышать по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести - 12 месяцев.

Адвокат также обратил внимание на то, что ранее суды при обжаловании им решений о продлении запрета определенных действий как аргумент о допустимости такого продления ссылались на норму права, на которой настаивает защита Идалова.

«В постановлении от 15 мая 2024 года об отказе в передачи моей кассационной жалобы на рассмотрение судья Первого кассационного суда общей юрисдикции О.В.Евстигнеева, мотивируя законность продления в отношении меня запрета покидать жилище ссылается на ч.10. ст.105.1 УПК, однако в следующих своих решениях они, на всех уровнях, включая руководство ВС России, игнорируют эту норму права, демонстрируя двойные стандарты», - заключил Идалов.

В указанном Постановлении (копия имеется в распоряжении “Кавказского узла”) суд, мотивируя законность отказа передачи жалобы Идалова на рассмотрение судом кассационной инстанции, в частности указывает, что «в силу ч. 10. ст.105.1 УПК срок запрета [покидать жилище], установленного п. 1 ч. 6 той же статьи, не может превышать 12 месяцев по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести».

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