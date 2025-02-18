RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:02, 18 февраля 2025

Маршенкулова* оштрафована по иноагентской статье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве оштрафовал на 45 тысяч рублей журналистку из Кабардино-Балкарии Залину Маршенкулову* за неуказание статуса иноагента в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел",  осенью 2024 года Минюст России внес журналистку из Кабардино-Балкарии Залину Маршенкулову*, обвиняемую в оправдании терроризма, в реестр иноагентов, а Росфинмониторинг  - в перечень террористов и экстремистов. Включение Маршенкуловой* в перечень террористов и экстремистов существенно ограничило ее в правах, в том числе относительно банковских операций и сделок с недвижимостью, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. 17 апреля 2024 года  стало известно, что Залина Маршенкулова* объявлена в федеральный розыск. Она обжаловала заочный арест по делу об оправдании терроризма, но Мосгорсуд оставил его в силе. 6 августа  2024 годастало известно, что Маршенкулова* находится в международном розыске

В отношении Маршенкуловой* возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Источники сообщили, что поводом для дела стали ее высказывания о смерти блогера Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года. Однако по версии следствия, посты об оправдании терроризма Маршенкулова опубликовала в Telegram не позднее 3 марта 2023 года, то есть за месяц до гибели Татарского.

Таганский суд Москвы оштрафовал Залину Маршенкулову* за нарушение правил деятельности иностранного агента, сообщило сегодня ТАСС.

"Суд признал виновным Маршенкулову* в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказали в суде. Причиной такого решения стала публикация ею постов в социальных сетях без указания статуса иноагента, говорится в публикации.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и Вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ, в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сотрудники спецслужб во время КТО. Фото пресс-службы НАК nac.gov.ru
01:32, 18 февраля 2025
За неделю с 10 по 16 февраля в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Нальчикский гарнизонный военный суд. Фото: https://kbsu.ru
11:49, 17 февраля 2025
Военный в Кабардино-Балкарии осужден за уклонение от службы
02:11, 17 февраля 2025
Кубань попала в число лидеров рейтинга регионов по качеству жизни
Голосование на выборах президента Абхазии. 15 февраля 2025 года. Фото: "Апсныпресс" https://t.me/apsnypress/17171
15:30, 16 февраля 2025
Ардзинба получил большинство голосов на участке в Черкесске
Избирательный участок во дворце культуры в Черкесске. 15 февраля 2025 года. Кадр видео РИА "Карачаево-Черкесия" https://t.me/ria_kchr/21892
15:10, 15 февраля 2025
Жители Северного Кавказа голосуют в Черкесске на выборах президента Абхазии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:13, 17 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
"На приветствие не ответил, показал на место возле двери". Как инвалида СВО встретил главврач больницы 
Фото
14:28, 14 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Кабардинский сериал про буллинг
Фото
16:32, 13 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
10
В Госдуме предложили вернуть институт сельских старост в масштабах всей страны
Все блоги
Справочник
Бадра Гунба, Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org, https://apsnypress.info Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
16:13, 17 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
"На приветствие не ответил, показал на место возле двери". Как инвалида СВО встретил главврач больницы 
Фото
14:28, 14 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Кабардинский сериал про буллинг
Фото
16:32, 13 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
10
В Госдуме предложили вернуть институт сельских старост в масштабах всей страны
Фото
18:38, 11 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Спор за гектар. Жителя станицы вытесняют с арендованного им участка
Фото
17:04, 5 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
Сеятели смерти. Убийство пожилой нальчанки актуализировало проблему наркомании
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Тархан Эльдукаев. Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева https://islamnews.ru/
18 февраля 2025, 13:34
Следователи ограничили защите Эльдукаева сроки изучения дела

Бадра Гунба. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=07Tj5kdbThQ
18 февраля 2025, 12:14
Гунба заявил о попытке сорвать второй тур выборов

Алибулат Магомедов. Фото: МВД России
18 февраля 2025, 09:46
Дагестанский чиновник явился с повинной после перестрелки в Махачкале

У здания МВД Абхазии собрались сотрудники милиции. 17 февраля 2025 г. Скриншот видео https://core.telegram.org/widgets
17 февраля 2025, 18:50
Информация об отставке руководства МВД встревожила абхазских силовиков

У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Показать больше