Маршенкулова* оштрафована по иноагентской статье

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Суд в Москве оштрафовал на 45 тысяч рублей журналистку из Кабардино-Балкарии Залину Маршенкулову* за неуказание статуса иноагента в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", осенью 2024 года Минюст России внес журналистку из Кабардино-Балкарии Залину Маршенкулову*, обвиняемую в оправдании терроризма, в реестр иноагентов, а Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов. Включение Маршенкуловой* в перечень террористов и экстремистов существенно ограничило ее в правах, в том числе относительно банковских операций и сделок с недвижимостью, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. 17 апреля 2024 года стало известно, что Залина Маршенкулова* объявлена в федеральный розыск. Она обжаловала заочный арест по делу об оправдании терроризма, но Мосгорсуд оставил его в силе. 6 августа 2024 годастало известно, что Маршенкулова* находится в международном розыске

В отношении Маршенкуловой* возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Источники сообщили, что поводом для дела стали ее высказывания о смерти блогера Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года. Однако по версии следствия, посты об оправдании терроризма Маршенкулова опубликовала в Telegram не позднее 3 марта 2023 года, то есть за месяц до гибели Татарского.

Таганский суд Москвы оштрафовал Залину Маршенкулову* за нарушение правил деятельности иностранного агента, сообщило сегодня ТАСС.

"Суд признал виновным Маршенкулову* в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказали в суде. Причиной такого решения стала публикация ею постов в социальных сетях без указания статуса иноагента, говорится в публикации.

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* внесена Минюстом России в реестр иноагентов.

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