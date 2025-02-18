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12:08, 18 февраля 2025

За экстремистские призывы житель Кубани приговорен к условному сроку

Уголовное дело. Фото: Федор: Обмайкин / Югополис

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал жителя Северского района Вячеслава Кондаленкова виновным в призывах к экстремистской деятельности и приговорил к году лишения свободы условно.

По данным следствия и суда, житель Северского района в социальной сети "ВКонтакте" в открытой группе разместил под постом комментарий с призывами к насилию в отношении людей не русской национальности. В судебном заседании мужчина полностью признал вину, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Вячеслав Кондаленков признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 280 УК России - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе суд признал жителя Волгограда виновным в экстремизме и приговорил к четырем годам колонии общего режима. По версии суда и следствия, 45-летний местный житель в одном из видеохостингов поместил комментарий, оправдывающий атаку украинских военных на Белгородскую область.

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Автор: "Кавказский узел"

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