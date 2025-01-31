Волгоградец приговорен к колонии за комментарий в сети

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд в Нальчике приговорил к двум годам условного срока жителя села Шалушка, признав его виновным в публикации призывов к экстремизму в соцсети.

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