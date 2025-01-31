Волгоградец приговорен к колонии за комментарий в сети
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд признал жителя Волгограда виновным в экстремизме.
По версии суда и следствия, 45-летний местный житель в одном из видеохостингов комментарий, оправдывающий атаку украинских военных на Белгородскую область.
Волгоградец признан виновным ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Южный окружной военный суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Ему также запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, сообщает со ссылкой на УФСБ "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что суд в Нальчике приговорил к двум годам условного срока жителя села Шалушка, признав его виновным в публикации призывов к экстремизму в соцсети.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.