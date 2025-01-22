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05:50, 22 января 2025

Житель Кабардино-Балкарии осужден условно за призывы к экстремизму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к двум годам условного срока жителя села Шалушка, признав его виновным в публикации призывов к экстремизму в соцсети.

Приговор 24-летнему жителю села Шалушка А. Тлупову вынес Нальчикский городской суд.

Следствие установило, что Тлупов распространял в одной из социальных сетей материалы, которые содержат призывы к осуществлению экстремистской деятельности, пишет 21 января РИА "Кабардино-Балкария".

Нальчикский городской суд рассмотрел дело Тлупова и признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 280 УК РФ . Он приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок два года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 января стало известно, что силовики задержали 52-летнего жителя Нальчика, подозреваемого в публикации в соцсети призывов к экстремизму.

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Автор: "Кавказский узел"

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