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07:03, 13 февраля 2025

Контрактник осужден в Нальчике за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения военнослужащего-контрактника Станислава Трапезникова, признав его виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Станислав Трапезников не прибыл в указанный срок на службу и проводил время по своему усмотрению. Затем он сам явился в войсковую часть.

На суде Трапезников признал свою вину частично. Он заявил, что покинул службу, так как его командование вопреки уставу поместило его на длительное время в земляную яму. По приезду домой он в правоохранительные органы не обратился, так как боялся преследования со стороны командования воинской части. Далее он вернулся на службу, но командование снова его поместило в яму. Он из нее выбрался и уехал домой, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

Трапезников далее снова вернулся на службу, а спустя время покинул ее и вернулся домой, поскольку, по его словам, ему прекратили выплачивать денежное довольствие.

Командир Трапезникова на суде отверг его обвинения в неуставных отношениях и заявил, что тот в яму не помещался.

Единый расчетный центр Минобороны предъявил суду документы, в которых указано, что Трапезников получил денежное довольствие в полном объеме.

Суд признал Трапезникова виновным в уклонении от службы и приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима.

Комментариев от представителей Станислава Трапезникова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 11 февраля стало известно, что суд в Нальчике приговорил к одному году заключения военнослужащего Тимура Насипова, признав его виновным в уклонении от службы.

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Автор: "Кавказский узел"

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