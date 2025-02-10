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19:50, 10 февраля 2025

Уроженец Дагестана пожаловался на пытки в изоляторе

Тюрьма. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный уроженец Дагестана Тимурхан Ибрагимов пожаловался, что его подвергают пыткам, чтобы получить нужные свидетельские показания по уголовному делу. 

О жалобах Тимурхана Ибрагимова сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат арестованного, житель Дагестана Гаджихан Ибрагимов.

Он рассказал, что Тимурхан Ибрагимов был осужден Ростовским областным судом в июне 2022 года по обвинению в убийстве и приговорен к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.

Ибрагимов отбывал наказание в колонии в Ставропольском крае, но он также проходит свидетелем по делу, которое находится на рассмотрении в Ростовском облсуде, поэтому был переведен в следственный изолятор в этом регионе.

"Брат был переведен в [изолятор], где неоднократно подвергается пытками током, избиениям. По предварительной информации, причиной избиений и пыток стало требование следователя о даче показаний, не соответствующих действительности. Об этом и подобных случаях, которые происходят в этом СИЗО, сообщили другие следственно-арестованные", - рассказал Гаджихан Ибрагимов.

Наряду с этим, по его словам, Тимурхану Ибрагимову предъявили обвинение по статье 205.4 УК РФ (Организация террористического сообщества и участие в нем).

«Будто бы он участвовал в «тюремном джамаате» в колонии в Ново-Тюбе (поселок в Кумторкалинском районе Дагестана. – Прим. "Кавказского узла"), когда отбывал там наказание в 2013-14 годах. Но Тимурхан свою вину не признал», - сказал брат арестованного.

По его данным, оба дела – о террористическом сообществе и убийстве – были поручены одному следователю. «И все давление именно из-за показаний на других фигурантов по убийству. А по статье 205.4 следствие завершено, и его отправят в суд», - рассказал Гаджихан Ибрагимов.

Он подчеркнул, что адвокат подготовил и отправил жалобы на пытки прокурору и во ФСИН.

Комментариями от представителей управления ФСИН относительно жалоб арестованного "Кавказский узел" пока не располагает.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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