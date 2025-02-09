Афияддин Мамедов объявил голодовку в колонии

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Осужденный профсоюзный активист Афияддин Мамедов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить политзаключенных в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 14 января суд в Баку приговорил к восьми годам колонии руководителя альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Афияддина Мамедова, признав его виновным в нападении с ножом на прохожего.

Афияддин Мамедов был задержан 20 сентября 2023 года. Активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности, и отверг обвинения в нападении, сообщив, что сам был избит этим человеком, Сафаром Гусейновым. Свидетель обвинения в суде изменил показания, признав, что не видел, как Мамедов ударил ножом потерпевшего.

Афияддин Мамедов, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, сегодня объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех политзаключенных в стране, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» член правления конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Сара Рагимова.

«Протест Афияддина связан не только с его личным делом. Он вообще протестует против политических репрессий в стране, подавления прав и свобод человека, продолжающихся серийных арестов журналистов и активистов. Афияддин осуждает новую волну арестов, начавшуюся в декабре прошлого года с уголовных дел против правозащитника Руфата Сафарова, журналистов Meydan TV. Эта серия арестов была продолжена на этой неделе арестами журналистов Шамшада Ага и Шахназ Бейляргызы», - сказала Рагимова.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" не удалось в связи с выходным днем в ведомстве.

Напомним, в Азербайджане в 2024 году ухудшилась ситуация с правами человека, усилились репрессии против журналистов и активистов, усугубились проблемы с условиями содержания в местах заключения, указала в годовом отчете азербайджанская правозащитная НПО "Линия защиты". В 2024 году в стране усилились репрессии и резко выросло число политзаключенных, констатировал ранее в своем отчете Центр мониторинга политзаключенных.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Информация о преследовании журналистов собрана в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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