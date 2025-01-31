Защита Айтадж Тапдыг назвала неправомерным арест журналистки

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Апелляционный суд в Баку отказался удовлетворить жалобу журналистки Айтадж Тапдыг, обвиняемой вместе с другими сотрудниками Meydan TV в контрабанде валюты, на отказ в переводе под домашний арест. Защита намерена оспорить правомерность ее предварительного заключения в Европейском суде по правам человека.

Как информировал "Кавказский узел", 23 января Хатаинский районный суд отказал журналистке Meydan TV Айтадж Тапдыг в переводе под домашний арест или освобождении под залог, оставив ее под стражей.

6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Журналисты арестованы. 17 января суд отказался в переводе под домашний арест Эльгюнеш и Джавадлы.

Бакинский апелляционный суд 30 января рассмотрел жалобу Тапдыг на отказ в переводе под домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» ее адвокат Джавад Джавадов.

«Айтадж Тапдыг довела до сведения суда, что более 10 лет работает на Meydan TV и ее арест связан именно с журналистской деятельностью. При этом она напомнила, что в прошлом журналисты Meydan TV также подвергались преследованиям, вызывались на следствие, им вводились запреты на зарубежные поездки. Айтадж Тапдыг указала на надуманность выдвинутого ей обвинения в «контрабанде иностранной валюты». Тапдыг заявила, что аресты журналистов Meydan TV стали продолжением репрессий против коллег из Abzas Media и Toplum TV, которым были выдвинуты аналогичные обвинения, что является свидетельством преследования правительством представителей независимых медиа за их профессиональную деятельность», - рассказал адвокат.

В отношении Тапдыг имеет место нарушение статьи 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции по правам человека, указал защитник. «То есть ограничение ее прав проведено вне рамок допустимого Европейской конвенцией. Ее арест имеет иные цели и связан с журналисткой деятельностью, а это к тому же нарушает свободу выражения Айтадж Тапдыг», - пояснил адвокат.

Свидетельством предвзятости следствия к Тапдыг он назвал тот факт, что в отношении избрана самая крайняя мера пресечения – арест. «Если даже были бы объективные основания для уголовного преследования журналистки, то никакой целесообразности содержания ее под стражей нет. Арест является самой крайней мерой пресечения. Следствия вполне могло бы проводить свои действия, не заключая девушку под стражу», - сказал Джавадов.

После решения апелляционного суда защита получило право на обращение в ЕСПЧ для оспаривания правомерности предварительного заключения журналистки.

В Бакинском апелляционном суде подтвердили, что суд отклонил жалобу на отказ смягчить Тапдыг меру пресечения. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Наряду с сотрудниками Meydan TV, преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13. О преследовании журналистов рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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