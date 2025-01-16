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23:40, 16 января 2025

Аналитики связали с манипуляциями аномальную рождаемость в Чечне 31 декабря

Беременная девушка и Рамзан Кадыров. Коллаж "Кавказского Узла". Стоп кадр из видео: https://t.me/RKadyrov_95/5394 Фото: Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чтобы получить обещанную главой Чечни выплату за присвоение новорожденным имен национальных героев, роженицы могли прибегнуть как к стимуляции родов или кесареву сечению, так и к манипуляциям с датой, аномальное число родившихся мальчиков подтверждает это, полагают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров распорядился выплатить по 500 тысяч рублей родителям мальчиков, родившихся 31 декабря 2024 года и названных в честь национальных героев. При этом оказалось, что в день проведения акции в республике неожиданно родилось в четыре раза больше мальчиков, чем в другие дни.

Аномальную статистику рождаемости "Кавказскому узлу" прокомментировали  старший научный сотрудник Института географии РАН, профессор Алексей Гуня, независимый демограф Алексей Ракша и координатор движения "Марем" Катерина Нерозникова.

Алексей Гуня выразил сомнение в данных, которые лежат в основе утверждения, что мальчиков родилось в четыре раза больше, чем в другие дни.

"Если это так, то это, конечно, аномалия. Допускаю, что в основе этой статистики лежат разные факторы, в том числе и связанные с фактом регистрации рождения, привязанного к 31 декабря. Но могут быть и другие факторы - психологические, искусственное стимулирование родов и другие", - отметил профессор.

Цифры рождаемости, озвученные главой Чечни аномальны, согласился Алексей Ракша.

"По данным главы Чечни, в республике 31 декабря 2024 года родилось 222 ребенка, из которых 180 мальчиков. Однако в среднем в Чечне рождается в сутки примерно 88 детей. В 2023 году в декабре в Чечне родилось по оперативным данным 2 805 детей. В сутки 94 ребенка. 46 девочек. И, соответственно, получается 48 мальчиков", - сказал он.

По словам демографа, объяснить столь резкий скачок рождаемости можно несколькими манипуляциями. "Например, собрали и зарегистрировали всех мальчиков в один день, которые родились за четверо с половиной суток. Либо роженицы приняли препараты, которые ускоряют роды, либо применяли кесарево сечение. То есть могли использоваться медицинские манипуляции. Также четырехкратного увеличения рождаемости можно добиться и документарными махинациями", - пояснил Ракша.

Катерина Нерозникова не видит прямой связи между акцией Кадырова и усилением дискриминации девочек в Чечне.

"Женщина и без всяких акций воспринимается как механизм для воспроизводства потомства (желательно мужского пола). Эта акция (точнее, тот эффект, который отмечен в новости), скорее, подтверждает тотальную коррупцию и фальсификации, демонстрирует, как благостна почва для махинаций с пособиями. Рождение нельзя подгадать под даты. Зато дату можно скорректировать за небольшой денежный взнос. Думаю, что многие мальчики не 31 декабря родились, а днем позже-раньше", - заявила Нерозникова.

Напомним, Кадыров уточнил, что именем Байсангур названы 79 детей родившихся 31 декабря 2024 года, именем Шейх-Мансур – 53 ребенка, именем Ахмат (Ахмад) – 23 ребенка, именем Мухаммад-Башир – 10 детей, именем Зелимхан – пять детей и по одному ребенку названы именами Берса, Берса-Шейх, Ильяс, Магомед, Мансур, Муса, Муслим, Мухаммад, Шоип и Эрисхан.

 Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что фигура шейха Мансура очень значима для чеченцев. При этом 19 декабря 2024 года стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров убрал упоминание шейха Мансура и Байсангура Беноевского из поста в своем телеграм-канале, в котором идет речь о героях чеченского народа.

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Автор: "Кавказский узел"

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