Акция Кадырова привела к демографическому феномену

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Кадыров распорядился выплатить по 500 тысяч рублей родителям мальчиков, родившихся 31 декабря и названных в честь национальных героев. При этом оказалось, что в день проведения акции в республике неожиданно родилось в четыре раза больше мальчиков, чем в другие дни.

Как информировал "Кавказский узел",Рамзан Кадыров пообещал выплатить родителям, назвавших своих детей в честь чеченских героев, по 500 тысяч рублей.

Глава Чечни огласил итоги акции. "Ранее, в ходе совещания по подведению итогов Года истории, я поручил определить дату для проведения акции... По результатам обсуждений была определена дата - 31 декабря 2024 года", - говорится в публикации в телеграм-канале Рамзана Кадырова от 13 января.

По данным главы Чечни 31 декабря в республике родилось 222 ребенка, из которых 180 – мальчики. "Все 180 были названы в честь героев республики", - написал Кадыров.

Он уточнил, что именем Байсангур названы 79 детей, именем Шейх-Мансур – 53 ребенка, именем Ахмат (Ахмад) - 23 ребенка, именем Мухаммад-Башир - 10 детей, именем Зелимхан - 5 детей и по одному ребенку названы именами Берса, Берса-Шейх, Ильяс, Магомед, Мансур, Муса, Муслим, Мухаммад, Шоип и Эрисхан.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что фигура шейха Мансура очень значима для чеченцев. При этом 19 декабря 2024 года стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров убрал упоминание шейха Мансура и Байсангура Беноевского из поста в своем телеграм-канале, в котором идет речь о героях чеченского народа.

Деньги родителям будет выделены в ближайшее время из фонда Кадырова, они им поступят через Минздрав Чечни. "Я благодарен всем, кто дал своим детям имена наших национальных героев. Это очень важный шаг, который не только отражает уважение к истории и подвигам предков, но и закладывает важный пример для будущих поколений", – заявил Кадыров.

Отметим, что согласно данным Чеченстата, в среднем в течение 10 месяцев 2024 года в республике рождалось 86 детей в сутки, в среднем 42 девочки и 44 мальчика. Таким образом в день объявленной Кадыровым акции в Чечне родилось почти в три раза больше детей.

В целом, по данным Чеченстата в республике среди детей в возрасте до 4 лет доля мальчиков составляет 51,5%. В день объявленной Кадыровым акции доля мальчиков резко выросла до 81%. Весь необычный прирост пришелся именно на мальчиков, которых неожиданно родилось в четыре с лишним раза больше, чем в обыкновенный день.

Напомним, фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

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