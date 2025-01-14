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11:24, 14 января 2025

Первый в России приговор об угрозе безопасности дорожного движения вынесен в Каспийске

Уголовное дело. Фото Владимира Аносова, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Каспийска получил штраф по делу об угрозе безопасности дорожного движения.

По данным Госавтоинспекции Дагестана, инцидент произошел 31 декабря 2023 года. 18-летний житель Каспийска на автомобиле Porsche Cayenne намеренно выехал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников движения, сообщило ведомство.

Обвиняемый признал вину и раскаялся, попросив суд рассматривать дело в особом порядке. Суд, учтя смягчающие обстоятельства, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей. Приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения (ст. 267.1 УК РФ) в России вынесен впервые, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Дагестана.

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Автор: "Кавказский узел"

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