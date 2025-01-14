Первый в России приговор об угрозе безопасности дорожного движения вынесен в Каспийске

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Житель Каспийска получил штраф по делу об угрозе безопасности дорожного движения.

По данным Госавтоинспекции Дагестана, инцидент произошел 31 декабря 2023 года. 18-летний житель Каспийска на автомобиле Porsche Cayenne намеренно выехал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников движения, сообщило ведомство.

Обвиняемый признал вину и раскаялся, попросив суд рассматривать дело в особом порядке. Суд, учтя смягчающие обстоятельства, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей. Приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения (ст. 267.1 УК РФ) в России вынесен впервые, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Дагестана.

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