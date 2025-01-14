Ингушетия стала лидером антирейтинга по задержке сроков сдачи жилья

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Задержка ввода жилья в эксплуатацию в Ингушетии составляет 39,3 месяца, это абсолютный рекорд среди регионов России.

Как сообщал "Кавказский узел", по итогам 2022 года Ингушетия и Дагестан возглавили антирейтинг среди регионов юга России по количеству введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья на одного местного жителя.

Единый портал застройщиков опубликовал 13 января данные о сроках переноса ввода в эксплуатацию жилья по состоянию на январь. В среднем перенос сроков составляет четыре месяца, а с учетом объектов, строительство которых остановлено - 6,9 месяца. При этом по сравнению с январем прошлого года переносы уменьшились на 0,8 месяца.

Максимальный средний перенос планируемых сроков ввода в эксплуатацию зафиксирован в Ингушетии, где он составляет 39,3 месяца. В числе отстающих также Дагестан, где средний срок переноса составляет 13,5 месяца.

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