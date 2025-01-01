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21:20, 1 января 2025

Двое бойцов из Кизилюрта убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шамиль Гусейнов и Рамазан Муртазалиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми не менее 1161 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1159 бойцов из Дагестана.

Прапорщик Шамиль Гусейнов и младший сержант Рамазан Муртазалиев убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Кизилюрта, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества. Подробности об убитых в сообщении в Telegram-канале мэрии от 29 декабря не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1159 бойцов из Дагестана. Республика занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых военных. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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