Тимур Идалов вышел на свободу

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Суд признал приговор в отношении чеченского адвоката Тимура Идалова вступившим в силу и освободил его из СИЗО, обязав встать на учет для принудительных работ. Идалов заявил о незаконном удержании в СИЗО после приговора. Как писал "Кавказский узел", 31 октября стало известно, что чеченский адвокат Тимур Идалов, обвиняемый по делу об угрозах прокурору, задержан в Грозном и доставлен в Москву. 28 ноября суд в подмосковных Химках приговорил его к году и 11 месяцам принудительных работ по делу об угрозах прокурору и на три года запретил заниматься адвокатской деятельностью. Лишение возможности заниматься адвокатской практикой стало наиболее суровой частью наказания Идалова, хотя и срок принудительных работ близок к максимальному по этой статье. Суд необоснованно добавил Идалову отягчающий мотив в деле об угрозах прокурору, что привело к жесткому наказанию, и оставил его под стражей до апелляции, хотя мог отпустить на свободу, подчеркнули юристы. Тимур Идалов был задержан 12 апреля 2023 года, а затем арестован по подозрению в угрозе насилием прокурору во время заседания суда (часть 1 статьи 318 УК РФ). Однако 5 июля 2023 года стало известно, что обвинение переквалифицировано на угрозу убийством или причинением вреда прокурору (часть 2 статьи 296 УК РФ). По версии следствия, 3 октября 2022 года Идалов в зале Никулинского суда Москвы высказал "угрозы применения насилия" в адрес прокурора. Адвокат Мурад Мусаев назвал обвинение "высосанным из пальца", заявив, что у Идалова была перепалка с прокурором и что спустя полгода реплику Идалова квалифицировали как угрозу. "Вы что, [персонаж итальянского сериала про мафию] комиссар Каттани? Так его расстреляли", – процитировал Мусаев слова Идалова в адрес прокурора.

Адвоката Тимура Идалова отпустили из СИЗО-4 Москвы. Он месяц оставался в СИЗО после т ого, как был приговорен к принудительным работам, что противоречит Уголовно-процессуальному кодексу, рассказал сам юрист после освобождения, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*

«Месяц, с 28 ноября, при том, что я был осужден к принудительным работам и подлежал немедленному освобождению в зале суда, в силу статьи 311 УПК, судья решила оставить меня под стражей», – объяснил Тимур Идалов.

По его словам, его освободили лишь потому, что суд посчитал приговор вступившим в силу, хотя защита подавала апелляционные жалобы и они пока не рассмотрены. 27 декабря судья вынесла распоряжение о вступлении приговора в законную силу и обязала Тимура явиться в уголовно-исполнительную инспекцию города Зеленограда для постановки на учет на работу, следует из видео, опубликованном в Telegram-канале "ЗПЧ"*.

Напомним, что Тимур Идалов, как адвокат, представлял интересы Белхароевых в деле об убийстве начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева. В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сын Алихан по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. В марте 2021 года следственные действия по делу были завершены.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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