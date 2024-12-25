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16:23, 25 декабря 2024

Защита потребовала лечения осужденного в Азербайджане банкира

Джахангир Гаджиев. Фото: Report.az https://report.az/ru/proisshestviya/dzhahangir-gadzhiev-dal-pokazaniya-po-ugolovnomu-delu-na-4-7-mlrd-manatov/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, осужденного за хищение на более чем 16 лет, резко ухудшилось, но защита не может добиться обследования и медпомощи.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2016 года суд признал Гаджиева виновным в хищении у банка свыше 211 миллионов манатов (около 138 миллиона долларов эквиваленте по курсу того времени) и приговорил к 15 годам тюрьмы. Реальные сроки получили еще трое обвиняемых, четверо были осуждены условно. 18 апреля Верховный суд Азербайджана не удовлетворил кассационную жалобу на приговор Гаджиеву. В сентябре 2019 года суд увеличил срок наказания до 16,5 года, признав Гаджиева виновным по новому делу. 10 февраля 2020 года Бакинский апелляционный суд сократил срок наказания Гаджиеву на три месяца.

Новое дело против Джахангира Гаджиева расследовалось в 2018 году. Обвиняемыми по нему стали еще 25 человек. По данным следствия, в результате махинаций с векселями в 2001-2015 годах у Международного банка Азербайджана, которым тогда руководил Гаджиев, были похищены 4,7 миллиарда манатов (более 4,8 миллиарда долларов по курсу на 2015 год). Кроме того, Гаджиев в 2011-2014 годах уклонился от уплаты налогов на 1,752 миллиона манатов (более 1,4 миллиона долларов по курсу 2014 года)..

У Гаджиева, содержащегося в Исправительном учреждении (ИУ) N 13, усугубились проблемы со здоровьем, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фахраддин Мехтиев.  

 "У Джахангира Гаджиева хроническая болезнь - синдром Хашимото (болезнь щитовидной железы). В условиях тюремного заключения и отсутствия длительного лечения болезнь обострилась.  У Джахангира Гаджиева усилились головокружения, немеет левая рука, возникла одышка, нехватка кислорода в головном мозге, кровяное давление нестабильно. Для ликвидации этих симптомов необходимо в первую очередь квалифицированное медицинское обследование. Однако несмотря на наши многочисленные обращения Джахангира Гаджиева не переводят в госпиталь лечебного учреждения и даже не обследуют в самой колонии. Суд также не удовлетворяет наши ходатайства. Гаджиев продолжает принимать лекарства, которые ранее ему были назначены. Однако нужен новый курс в соответствии с его сегодняшним состоянием.  Поэтому лекарства не дают эффекта. В последние дни ему совсем стало плохо", - сказал адвокат Мехтиев корреспонденту «Кавказского узла».

 В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту «Кавказского узла» сказали, что вопросы здравоохранения заключенных относятся к компетенции Главного медицинского управления минюста.

Однако в этом ведомстве отказываются предоставлять информацию о состоянии здоровья заключенных.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает, что права осужденного, в том числе на медицинскую помощь должны соблюдаться,  независимо от его личности, совершенных преступлений.

"В МБА были выявлены крупные финансовые нарушения. Следствие и суд возложили всю ответственность на Гаджиева, хотя за банком, находящимся в госсобственности, был контроль госорганов во главе  с Минфином. Очевидно и Гаджиев нес ответственность. Как бы то ни было, его права как осужденного должны соблюдаться, в том числе на получение эффективной медпомощи", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем правозащитник указал, что Гаджиев не был признан политзаключенным. "Мы не нашли политических мотивов в его деле. Хотя и был в определенным смысле контекст внутривластных разборок», - отметил Гасанов.

В интервью, данном в 22 сентябре 2017 года, Джахангир Гаджиев раскритиковал политику правительства в отношении банков и предпринимательства и в особенности резко высказался в адрес министра финансов Самира Шарифова. Гаджиев заявил, что неправильная финансовая политика привела к восстановлению "черного валютного рынка" и кризису банковской системы. Из-за этого интервью его адвоката Фахраддина Мехтиева отстранили от адвокатской деятельности сроком на год. Адвокат Агиль Лаиджев получил выговор.

Напомним, что жена Джахангира Гаджиева Замира, проживающая в Великобритании, обвинена там в присвоении средств. Она находится на свободе под залог в полмиллиона фунтов стерлингов. Внимание британских следователей привлекли траты Гаджиевой в универмаге и покупка ею дорогой недвижимости. Активы Замиры Гаджиевой заморожены.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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