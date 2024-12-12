Мустафа Буружев осужден за махинации с госконтрактами

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Суд в Кабардино-Балкарии приговорил бывшего главу Минстроя Ингушетии Мустафу Буружева к двум годам и девяти месяцам заключения, признав его виновным в махинациях с госконтрактами на строительство нескольких образовательных учреждений.

Как информировал "Кавказский узел", 3 февраля 2017 года стало известно о задержании министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ингушетии Мустафы Буружева по подозрению в мошенничестве. 6 октября 2020 года его дело было передано в суд.

Мустафа Буружев был назначен на пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ингушетии в марте 2015 года.

Терский районный суд Кабардино-Балкарии признал виновным Мустафу Буружеву в превышении полномочий, сообщил сотрудник пресс-службы суда.

Буружев приговорен к двум годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, также ему запрещено в течение одного года занимать должности в госорганах. Срок, который Буружев находился под стражей и под домашним арестом, засчитан ему в срок лишения свободы. В итоге все это время полностью погасило срок назначенного наказания и суд освободил Буружева, привел 11 декабря "Интерфакс" слова сотрудника пресс-службы.

Напомним, 26 июля 2022 года Терский районный суд Кабардино-Балкарии приговорил Мустафу Буружева к семи годам лишения свободы, его защита обжаловала приговор и Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил его, и вернул дело на новое рассмотрение.

По версии следствия, в бытность главой Минстроя Ингушетии Буружев подписал несколько приказов о перечислении денег подрядчикам за строительные работы по госконтрактам, при этом работы не были выполнены полностью. Речь шла о строительстве двух многопрофильных профессиональных образовательных учреждений, четырех школ, детсада, производственного комплекса и швейного предприятия.

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