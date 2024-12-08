Минувшая ночь в Тбилиси прошла без разгонов

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Полиция сегодня ночью не стала применять силу по отношению к митингующим в Тбилиси, и они ближе к утру разошлись сами.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 7 декабря силовики в Тбилиси разогнали протестующих, были задержаны 48 человек, в том числе корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов, освещавший протесты. Он обвинен в неподчинении силовикам. Было также совершено нападение на журналистку телекомпании "Пирвели" Маку Чихладзе и телеоператора Георгия Шецирули. Напавшие скрывали лица капюшонами и масками. Основатель телеканала объявил награду за информацию о тех, кто напал на Чихладзе и Шецирули.

Фото с акции протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Минувшая ночь в Тбилиси прошла относительно спокойно, силовики не стали разгонять демонстрантов, сообщил сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

Врачи сегодня начнут выводит из комы 22-летнего Алекси Тиркия, который получил ранение в лицо 3 декабря, предположительно газовой капсулой. "У него сохраняется высокая температура, но, как говорят врачи, это послеоперационное явление. Самое главное, анализы показали, что инфекции нет. Это был очень важный момент. Врачи уже настроены оптимистично, и теперь будем ждать сегодняшнего дня. К вечеру у нас будет больше информации", – привел телеграм-канал слова журналистки Нануки Жоржолиани.

После трех часов ночи митингующие разошлись, они договорились встретиться около парламента сегодня в 15.00 [14.00 мск]. В Тбилиси продолжаются нападения на активистов со стороны неизвестных. Так, несколько десятков мужчин в черной одежде и масках избили активистов около проспекта Руставели, в том числе в офисе "Коалиции за перемены". Оппозиция считает, что за нападениями стоит "Грузинская мечта". В правящей партии отрицают свою причастность к инцидентам, передало сегодня в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

Напомним, в Грузии акции протеста проходят с 28 ноября, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались протесты.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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