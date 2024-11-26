Политологи оценили причины объявления Шеина* иноагентом

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Депутата астраханской облдумы Олега Шеина*, который в принципе лоялен власти, могли включить в реестр иноагентов для острастки, за этим последует лишение всех статусов, предположили политологи. Сам депутат пока не решил, будет ли оспаривать признание иноагентом.

Как писал "Кавказский узел", Минюст России внес бывшего депутата Госдумы Олега Шеина* в реестр иноагентов. После того как было озвучено это решение, его исключили из партии "Справедливая Россия - за правду".

Политолог Михаил Долиев, который находится в эмиграции, считает, что Шеин* во многом из-за общения с ним мог попасть в немилость и оказался в списке иноагентов.

«Не угодить он мог, в том числе и из-за меня, потому что я продолжаю здесь политическую деятельность за границей, хожу в этот форум «Свободная Россия (Free Russia Foundation (Free Russia (Фонд «Свободная Россия» (США) запрещен на территории России)» . Некоторое время назад на одном астраханском канале пост был про меня, но его связали с Шеиным, и что я в Астрахани оставил агента», - сказал он.

Политолог вспомнил также историю с трупами собак. "Шеин со своими активистами обнародовал, так сказать, фактически преступление,когда они нашли части трупов собак", - напомнил он.

14 декабря 2023 года стало известно, что депутат Евгений Дунаев направил в думу Астраханской области проект закона с предложением умерщвлять бродячих собак, которых в течение 15 дней не забрали из центров временного содержания. Местные зооактивисты и депутат областной думы Олег Шеин* раскритиковали этот законопроект, заявив, что он чрезмерно жесток по отношению к животным. 23 декабря проект закона был отозван после акции зоозащитников. 26 декабря 2023 года дума Астраханской области приняла законопроект, разрешающий умерщвлять нежизнеспособных и агрессивных безнадзорных животных. В регионе организуют пункты временного содержания, где животные смогут находиться 15 дней. В феврале с тало известно, что Евгений Дунаев подготовил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с требованием признать иноагентами всех зоозащитников в стране. Дунаев утверждал, что все зоозащитники финансируются из Европы и поддерживаются иностранными СМИ.

В то же время, Долиев удивлен включением Шеина* в список иноагентов, потому что по его мнению, тот в принципе оставался довольно лояльным к действующей власти.

"Его взаимоотношения с властью, прежними губернаторами были достаточно лояльны. Он голосовал в Думе за пакет Яровой, он голосовал за поправки Конституции", - отметил Долиев.

Исключение из партии в этом случае считается более тяжелой санкцией, это, так сказать, изгнание из рая, тем более партия парламентская

Он считает, что объявление Шеина* иноагентом не сыграет значимой роли для свободы выражения мнения. "Вообще уже много людей и иноагентами, и вплоть до экстремистов были объявлены. Причем это уже десятилетие длится. Собственно этот факт (включения Шеина в иноагенты) так особо ничего не дает. Люди, конечно, в общем будут себя вести тише, это и делается для острастки", - полагает Долиев.

Говоря о возможном лишении Шеина статуса депутата, он указал более сильным ударом может быть исключение из партии. "Исключение из партии в этом случае считается более тяжелой санкцией, это, так сказать, изгнание из рая, тем более партия парламентская. Потому что он не может выдвигаться без одобрения партии, а только со сбором подписей, а при сборе подписей всегда людей "топили"", - пояснил Долиев.

В свою очередь, политолог Андрей Гусий заявил, что само объявление Шеина* иноагентом было предсказуемо, судя по тем действиям, которые он совершал. "Впрочем, они прописаны в обосновании решения о получения статуса. А последствия вполне предсказуемы и они прописаны в законодательстве – лишение статусов и соответствующие ограничения по действиям, маркировкам. За неисполнение тоже есть понятная ответственность", - отметил он.

Политолог считает, что нет смысла ставить вопрос «угодил или не угодил» Шеин* властям. "Есть простой вопрос – соблюдения действующего законодательства. Надо понимать, что решение не принимается сиюминутно, а собираются данные, проводится анализ. И не только высказываний. Для того, чтобы получить статус иноагента надо не просто сказать, но и иметь зависимость от определенных источников", - полагает Гусий.

Он указал, что для юга России случай с Шеиным* – прецедент. "Однако, не думаю, что он последний. Несколько представителей ЮФО тоже вызывают вопросы и достаточно давно. Думаю, что в декабре список может пополниться фамилиями. Не удивлюсь", - отметил Гусий.

По его мнению, в целом, свобода слова есть всегда. "Но злоупотреблять правом, искажать данные, пытаться на этом продвинуться – не стоит. И пример Шеина тому серьезный показатель, если смотреть как и когда началась его политическая карьера. К слову, южные аналитики давно указывали на Шеина и на такой исход. И вот это время как раз и потребовалось, чтобы понять – имеются основания для признания или нет", - заключил Гусий.

Между тем, депутат Олег Шеин* подтвердил, что включение его в число иноагентов связано с его левыми и пацифистскими взглядами.

Что касается статуса депутата, также как и будет ли депутат обжаловать статус иноагента, то ясности в этом у него пока нет. "Пока никаких извещений (о лишении статуса депутата) и ни о чём не было. А надо ли обжаловать, покажут дальнейшие события", - пояснил Шеин.

Прекращение полномочий глав регионов и депутатов выборных органов в случае признания их иноагентами было принято на федеральном уровне еще в мае 2024 года. К сентябрю 2024 года изменения в региональное законодательство подготовили Чечня и Дагестан. В справке “Кавказского узла” "Чечня и Дагестан: статус иноагента как предлог для отставки главы" собрана краткая информация об изменениях в местных законодательствах.

Напомним, Минюст в качестве причин включения Шеина в реестр иноагентов назвал участие "в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента" и распространение фейков о решениях российского правительства.

Шеин* предположил, что вероятным поводом для его включения могло быть участие в выпуске проекта Алексея Пивоварова* на YouTube, о 90-х годах, сообщила 22 ноября "Газета.ру".

В декабре 2023 года давал комментарий изданию "Медиазона"* по поводу законопроекта об умервщлении бродячих собак. В 2022 году давал большое интервью изданию "Собеседник"*.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2012 года Олег Шеин* участвовал в выборах мэра Астрахани, на которых, по данным избиркома, занял второе место, набрав около 30% голосов избирателей. Мэром Астрахани был объявлен Михаил Столяров с 60% голосов. Шеин* заявил о намерении добиться отмены результатов выборов.

15 марта 2012 года началась бессрочная массовая политическая голодовка с требованием отмены результатов выборов мэра и гордумы Астрахани, в которой с 17 марта принимал участие и Олег Шеин*. Состав участников менялся, некоторые были госпитализированы, другие выбывали по состоянию здоровья, но в то же время к акции постоянно присоединялись и новые участники. 14 апреля 2012 года в Астрахани прошла акция в поддержку Олега Шеина*, в которой приняли участие по разным оценкам до 8000 человек. 24 апреля Олег Шеин* и его сторонники прекратили голодовку, заявив, что добились выполнения принципиальных требований к власти: официального признания массовых нарушений на мэрских выборах и принятия судом соответствующего иска. Вплоть до осени 2012 года Олег Шеин* безрезультатно пытался обжаловать итоги выборов в судах.

На Шеина* были совершены два нападения. 27 февраля 2003 года в центре Астрахани неизвестные напали и избили Олега Шеина*.

21 ноября 2013 года Олег Шеин* был госпитализирован в Москве с тремя ножевыми ранениями, полученными им в результате бытового конфликта между жильцами гостиницы-хостела, где ночевал. По подозрению в нанесении ранений была задержана студентка магнитогорского вуза Татьяна Павлова, которая назвала инцидент случайностью. Политик был прооперирован, а 26 ноября 2013 года выписан из клиники. Однопартийцы Шеина* заявили, что нападение на него не связано с его политической деятельностью.

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* внесен в реестр иноагентов.

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